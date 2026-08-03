Mainz (ots) -
Woche 36/26
Samstag, 29.08.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
"Terra X Harald Lesch... und Hund, Katze, Mensch" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 01.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"Leschs Kosmos: Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6325965
Woche 36/26
Samstag, 29.08.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist El Chapo?
Deutschland 2023
"Terra X Harald Lesch... und Hund, Katze, Mensch" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 01.09.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"Leschs Kosmos: Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6325965
© 2026 news aktuell