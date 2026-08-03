Der Turbo-August startet heute. Timo Nützel hat 5 Titel herausgefiltert, die im August historisch besonders stark performt haben. Die Strategie ist klar: einmal einsteigen, 4 Wochen laufen lassen und gezielt von den saisonalen Mustern profitieren.Einmal kaufen, 4 Wochen laufen lassen, Gewinne realisieren - ein klar strukturierter Ansatz auf Basis statistisch nachweisbarer Muster. Mit dabei sind 5 US-Aktien, die im August über 15 Jahre hinweg eine auffallend hohe Trefferquote gezeigt haben.Der Track ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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