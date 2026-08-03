Ethereum Kurs August 2026, kommt der Sprung über 2.000 Dollar oder der Rückfall?

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Am 31. Juli flossen aus den amerikanischen Spot-ETFs auf Ethereum netto 6,40 Millionen US-Dollar ab. Für den Ethereum Kurs war das ein schwacher Monatsabschluss, denn ETHA von iShares, FETH von Fidelity und ETHW von Bitwise schlossen den Tag allesamt im Minus. Nur zwei Wochen zuvor hatten dieselben Produkte eine achtwöchige Abflussserie beendet. ETH notiert bei rund 1.867 US-Dollar und damit 62 Prozent unter dem Hoch vom August 2025. Über 2.000 US-Dollar wartet eine Zone bis 2.450 US-Dollar, darunter droht ein weiterer Monat ohne Richtung. Dieser Artikel zeigt die Marken, die im August entscheiden, und wohin das Kapital ausweicht.

Ethereum Kurs im August, was die ETF-Daten und die Charts zeigen

Der Ethereum Kurs beendete den Juli am unteren Rand der Wochenspanne. Von den drei großen Werten steht ETH technisch dennoch am besten da, denn der Kurs hält seine steigende Unterstützung, während Bitcoin und XRP in fallenden Kanälen feststecken. Das Vermögen der Spot-ETFs liegt bei 13,71 Milliarden US-Dollar, das Geld ist also im Markt und bewegt sich nur nicht.

Laut The Crypto Times gilt der ETF-Markt als neutral bis leicht belastend. Bricht ETH mit Volumen über die Zone zwischen 1.950 und 2.000 US-Dollar, öffnet sich der Weg bis 2.450 US-Dollar und damit 18 bis 31 Prozent Aufschlag. Capital.com verweist darauf, dass ETH eine seit August 2025 fallende Trendlinie nach oben verlassen hat.

Das Allzeithoch von 4.953,73 US-Dollar bleibt trotzdem weit entfernt. Selbst das freundlichste Jahresszenario führt nur zurück in den Bereich um 2.500 US-Dollar. Für ein Netzwerk dieser Größe ist das solide, für ein Depot, das sich spürbar verändern soll, ist es zu wenig.

Pepeto, der Einstieg für die Rechnung, die der Ethereum Kurs nicht mehr aufmacht

Wer von 1.867 auf 2.500 US-Dollar rechnet, kommt auf ein Drittel Aufschlag und braucht dafür Milliarden an frischem ETF-Geld. Ein anderer Teil des Marktes rechnet deshalb längst an einer anderen Startlinie, und dort fällt seit Wochen derselbe Name.

Während die Wale ETH auf Niveaus einsammeln, die es seit dem letzten Zyklus nicht gab, zielt eine andere Gruppe auf den Preis vor einer bestätigten Notierung. Pepeto ist eine Börse, die normalen Anlegern Werkzeuge gibt, die ihr Kapital so schützen wie bei größeren Konten. Die vollständige Plattform läuft bereits heute. Der Unterschied zu den meisten Token ist eindeutig, denn jedes Werkzeug arbeitet jetzt und nicht auf einer Roadmap.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte kostenlos zwischen den Netzwerken, damit Halter ihre volle Position behalten statt Wert an Gebühren zu verlieren. Der Risiko-Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein Händler sein Geld einsetzt. Sicherheit liefert SolidProof, weil das Prüfhaus jede Zeile der Verträge abgenommen hat, bevor die erste Einzahlung möglich war. Während die meisten Token Funktionen für später ankündigen, hat Pepeto seine arbeitende Infrastruktur zuerst geliefert und baut mit der Community weiter.

Die Debatte dreht sich fast ausschließlich um den Widerstand bei 2.000 US-Dollar. Die größere Frage lautet, welcher Einstieg heute noch das liefern kann, was ETH seinen ersten Anhängern gab. Auf der Pepeto-Website sind bislang mehr als 10,38 Millionen US-Dollar zu 0,000000188 US-Dollar je Token zusammengekommen, während das Binance-Listing näher rückt.

Der Mitgründer baute die ursprüngliche Pepe-Münze mit 420 Billionen Token, die ohne ein einziges Produkt eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichte. Pepeto trägt dieselbe Menge, hat aber die laufende Börse im Rücken, die Pepe nie hatte. Ein Vorverkauf mit dieser Vorgeschichte, laufenden Werkzeugen und diesem Einstiegsniveau besteht nach dem Listing nicht mehr fort. Genau deshalb fällt der Name Pepeto in diesen Gesprächen immer wieder direkt neben ETH und BTC.

Fazit

Die Debatte über den Ethereum Kurs dreht sich weiter um die 2.000-Dollar-Marke. Eine kleinere Gruppe hat sich längst dorthin bewegt, wohin diese Debatte nicht schaut. Pepeto betreibt eine laufende Börse mit Bridge und Risiko-Scorer, und der Vorverkauf sammelt weiter Kapital ein, während die ETH-Wale auf den Ausbruch warten. Dieses Geld kam mitten in der Unsicherheit, und stärker kann ein Vorverkauf seine Überzeugung nicht zeigen. In jedem Zyklus wiederholt sich dasselbe Muster, denn die Wallets, die in der Unsicherheit einstiegen, standen am Ende dort, wo alle anderen nur zuschauten. Wer heute kauft, sichert sich den Vorverkaufspreis, und wer bis zum Listing wartet, kauft dieselben Token zum Kurs genau dieser Gruppe.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was beeinflusst den Ethereum Kurs im August 2026?

Vor allem die ETF-Ströme und die Zone zwischen 1.950 und 2.000 US-Dollar. Am 31. Juli standen 6,40 Millionen US-Dollar an Abflüssen bei einem Fondsvermögen von 13,71 Milliarden US-Dollar.

Warum taucht Pepeto neben ETH auf?

Pepeto betreibt eine laufende Börse mit Risiko-Scorer und Bridge, aufgebaut von einem Pepe-Mitgründer, mit 10,38 Millionen US-Dollar im Vorverkauf und geprüften Verträgen. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.