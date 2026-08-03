Die nächste Wachstumswelle im KI-Zeitalter nimmt Gestalt an. Ein Technologiekonzern investiert heute Milliarden, um seine führende Position in einem der wichtigsten Zukunftsmärkte auszubauen. Das belastet kurzfristig zwar den Free Cash Flow, stärkt aber zugleich die Basis für die nächste Phase der Expansion. Entscheidend ist: Kaum ein Wettbewerber verfügt über eine vergleichbare Finanzkraft und Reichweite.Die ersten Erfolge dieser Strategie sind bereits sichtbar. Das Cloud-Geschäft wächst mit mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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