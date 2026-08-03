Wien (www.anleihencheck.de) - Die HVPI-Inflation im Euroraum stieg im Juli auf 2,9% p.a. (nach 2,8% p.a. im Juni), die Kerninflation erhöhte sich leicht von 2,4% p.a. auf 2,5% p.a., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Beide Werte hätten leicht über den Erwartungen der Analysten der RBI gelegen. Die Beschleunigung der Kerninflation sei vor allem durch Industriegüter getrieben worden, deren Inflation von 0,7% auf 0,9% im Jahresvergleich zugenommen habe. Der Anstieg sei breit über die Mitgliedstaaten verteilt gewesen, was auf eine allgemeine statt auf eine länderspezifische Entwicklung hinweise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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