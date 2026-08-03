Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche waren die Finanzmärkte großen Schwankungen unterworfen, so die Analysten der Helaba.Für Bewegung habe das Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen im Nahost-Konflikt gesorgt, wodurch die Öl- und Gaspreise in Bewegung geraten seien. Zudem habe die FOMC-Sitzung dazu beigetragen, dass die Zinserhöhungserwartungen zurückgefahren worden seien. Weder bei der US-Notenbank noch bei der Europäischen Zentralbank würden Zinserhöhungen im September vollständig eingepreist. Dennoch würden die Renditen steigen, vor allem in den USA, denn die Inflationssorgen würden zunehmen. Anleger am deutschen Aktienmarkt würden sich dagegen nur wenig erschüttern lassen: Trotz eines herausfordernden Umfelds habe der Leitindex Kurs auf das Allzeithoch genommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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