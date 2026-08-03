Bremen (ots) -Champagner, roter Teppich und Millionen Fans - Bollywood wirkt wie eine einzige Traumwelt. Doch was steckt wirklich dahinter? Y-Kollektiv-Reporter Samuel Häde begleitet seinen besten Freund und Bollywood-Schauspieler Anant Joshi exklusiv durch seinen Alltag und trifft die deutsche Schauspielerin Lisa-Marie Spiegel, die in Mumbai vom Durchbruch träumt. Er erlebt hautnah, welchen Hype Bollywood-Stars in Indien auslösen, und wirft einen Blick hinter die Kulissen auf die Menschen, die die Traumfabrik unter harten Arbeitsbedingungen am Laufen halten. Eine Reportage über Glamour, Ehrgeiz und den Preis des Erfolgs in einer Milliarden-Industrie."Y-Kollektiv: Mein bester Freund ist Bollywood-Star" ist ab 3. August 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv) verfügbar"Y-Kollektiv: Mein bester Freund ist Bollywood-Star"Champagner im Luxushotel, ein eigener Chauffeur, Auftritte auf dem roten Teppich und Millionen Fans: Bollywood erscheint wie der Inbegriff des Glamours. Doch wie lebt es sich wirklich als Schauspieler in der größten Filmindustrie der Welt und wer hält diese riesige Traumfabrik eigentlich am Laufen?Y-Kollektiv-Reporter Samuel Häde reist nach Mumbai und begleitet seinen besten Freund Anant Joshi. Seit ihrem Kennenlernen vor über zehn Jahren hat er den Sprung zum erfolgreichen Bollywood-Schauspieler geschafft. Samuel bekommt Zugang zu einem exklusiven Netflix-Event, blickt hinter die Kulissen einer großen Filmproduktion und erlebt hautnah, wie viel Druck hinter dem vermeintlichen Traumleben steckt. Denn in Bollywood reicht Talent allein oft nicht aus, entscheidend sind auch Glück, Ausdauer und ständige Sichtbarkeit.Den Hype erlebt Häde auch vor dem Haus von Amitabh Bachchan, einer der größten Bollywood-Legenden überhaupt. Jeden Sonntag zeigt er sich kurz seinen Fans. Menschen reisen dafür hunderte Kilometer an, einer sogar tausend. Drei Minuten dauert das Spektakel, dann ist er wieder verschwunden.Parallel begleitet die Reportage die deutsche Schauspielerin Lisa-Marie Spiegel, die alles auf Bollywood gesetzt hat. Seit Jahren lebt sie in Mumbai, kämpft sich von Casting zu Casting und hofft auf den großen Durchbruch. Zwischen Vorsprechen, Absagen und Konkurrenzdruck wird deutlich, wie hart der Weg nach oben wirklich ist.Die Y-Kollektiv-Reportage führt zu Filmsets, Premieren und den größten Stars Indiens und begegnet dabei den Menschen hinter den Kulissen, ohne die die Traumfabrik nicht funktionieren würde. Einer von ihnen ist Wasim, 18 Jahre alt, aus dem armen Bundesstaat Bihar. Er arbeitet am Set für umgerechnet 136 Euro im Monat, 72 Stunden die Woche, und schläft in einem zwei mal drei Meter kleinen Raum direkt neben den Kulissen. Sein Alltag hat kaum etwas mit dem schillernden Bild gemein, das Bollywood von sich zeigen will."Y-Kollektiv: Mein bester Freund ist Bollywood-Star" ist ein Film über Träume, Erfolg und die Frage, was hinter einer der mächtigsten Unterhaltungsindustrien der Welt wirklich steckt."Y-Kollektiv: Mein bester Freund ist Bollywood-Star" (Autor: Samuel Häde) ist eine mon film GmbH Produktion im Auftrag von Saarländischem Rundfunk (Redaktion: Diana Kühner-Mert) und Radio Bremen (Redaktion Nino Seidel) für die ARD-Mediathek 2026.Fotos können bei ARD Foto (http://www.ardfoto.de) abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6326006