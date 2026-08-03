Das Startup Cheffy will mit Egor einen Roboter auf den Markt bringen, der das perfekte Spiegelei zubereiten können soll. Das Gerät soll im Handel 399 US-Dollar kosten. Auf Kickstarter hat das Projekt schon fast 800.000 Dollar eingesammelt. Ältere Beobachter:innen mögen sich an Juicero erinnert fühlen, eine Saftpresse mit Fruchtsaftbeutel-Abo, die zunächst zum Preis von 699 Dollar auf den Markt kam. Das dahinterstehende Startup konnte 120 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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