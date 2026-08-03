Stockdorf (ots) -Webasto hat im Werk Schierling in Deutschland die Fertigung des Hochleistungsbatteriesystems für das neue Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé aufgenommen. Das Projekt umfasst sowohl die Modul- als auch die Packfertigung für das Batteriekonzept des neuen Sportwagens. Der Auftrag unterstreicht die Rolle des Standorts als führendes Technologie- und Kompetenzzentrum für die Batterieproduktion."Die hochautomatisierte Industrialisierung für das neue viertürige AMG GT Coupé ist ein bedeutender Schritt in unserer noch jungen Batteriegeschichte", sagt Marco van der Weerd, global verantwortlich für das Batteriegeschäft bei Webasto. "Das Batteriesystem ist für Höchstleistung konzipiert, das komplexe Produktdesign stellt besonders hohe Anforderungen an Fertigungstechnologie und Qualität. Die erfolgreiche Industrialisierung dieses Projekts ist das Ergebnis des großen Engagements und der engen Zusammenarbeit vieler Teams. Auf diese Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir besonders stolz."Das Batteriesystem nutzt eine Direktkühlung, bei der ein Öl die Zellen unmittelbar umströmt. Dies ermöglicht eine hohe und gleichmäßige Kühlleistung jeder einzelnen Zelle; eine wesentliche Voraussetzung für die hohe Performance der Batterie. Die Umsetzung dieser Direktkühltechnologie stellt besonders hohe Anforderungen an Automatisierung und die Prozesse innerhalb der Produktion."Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Kunde und Lieferant von Beginn an eng zusammenarbeiten. Das Vertrauen von Mercedes-AMG in unsere Technologie- und Produktionskompetenz bestätigt unsere Fähigkeiten in der Industrialisierung anspruchsvoller Batteriesysteme", sagt Webasto CTO Marcel Bartling.Auf hochautomatisierten Linien greifen im Werk Schierling zahlreiche Fertigungsprozesse ineinander, darunter moderne Laserschweißverfahren und KI-gestützte Prüfsysteme, die dazu beitragen, Qualität und Prozessstabilität über die gesamte Produktion hinweg abzusichern. Sie gewährleisten, dass jede Batterie die definierten Leistungsparameter unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen erfüllt.Pressekontakt:Webasto GroupMichael HalserCommunication Manager / PressesprecherTel.: + 49 89 8 57 94-53340E-Mail: michael.halser@webasto.comOriginal-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50440/6326037