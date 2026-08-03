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WKN: 517630 | ISIN: DE0005176309 | Ticker-Symbol: B9V
Hamburg
03.08.26 | 11:40
5,000 Euro
0,00 % 0,000
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WURMTAL BETEILIGUNGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WURMTAL BETEILIGUNGEN AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
03.08.2026 11:21 Uhr
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PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Verkauf der Beteiligungen nahezu einstimmig beschlossen

DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Verkauf der Beteiligungen nahezu einstimmig beschlossen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wurmtal Beteiligungen AG: Verkauf der Beteiligungen nahezu einstimmig beschlossen

Übach-Palenberg (pta000/03.08.2026/10:49 UTC+2)

Verkauf der Beteiligungen nahezu einstimmig beschlossen

Liquidation nur Ultima Ratio

Übach-Palenberg, 03.08.2026: Nach 2025 wieder ein volles Haus - so lässt sich kurz und knapp die Teilnahmequote der Präsenz-Hauptversammlung (HV) umschreiben, die am 30.07.2025 in Geilenkirchen abgehalten wurde. Insgesamt waren 77,9 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten (Vorjahr: 79,36 %). Überdies stimmten die 30 anwesenden Aktionäre bzw. Vertreter allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit Mehrheiten von mehr als 99% zu. Die beschlossene Dividende von 0,37 (0,75) Euro je Aktie wird am dritten Geschäftstag nach der HV, somit am Dienstag, 04.08.2026 ausgeschüttet.

"Mit Blick auf TOP 6 überrascht mich die hohe Präsenzquote nicht", konstatiert Vorstand Franz-Josef Lhomme. Schließlich läutet der mit einer Mehrheit von mehr als 99 % abgesegnete Verkauf der beiden operativen Töchter Kehmer Versicherungsmakler GmbH sowie Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH eine neue Phase bei der Wurmtal Beteiligungen AG ein. Nach Eingang des Kaufpreises wird die zufließende Liquidität konservativ angelegt, um die im Sommer 2027 geplante Vollausschüttung nicht zu gefährden. Die TOP 2 bis 5 (Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastung Vorstand, Entlastung Aufsichtsrat und Vergütung Aufsichtsrat) wurden mit ähnlich hohen Mehrheiten abgesegnet. Alle Fragen, die sich mehrheitlich um TOP 6 drehten, wurden in einer ruhigen und sachlichen Diskussion zur Zufriedenheit der anwesenden Aktionäre beantwortet, so dass der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Markus Linnerz die Versammlung nach 1,5 Stunden um 11.15h beenden konnte.

Wie es weiter geht

Lhomme stellte in seiner kurzen HV-Rede unmissverständlich klar, dass eine Liquidation der Gesellschaft für ihn nur die Ultima Ratio wäre. Stattdessen solle nach neuen Investmentmöglichkeiten gesucht werden. Dafür hätten sich Vorstand und Aufsichtsrat etwa 1 Jahr Zeit gegeben. Lhomme warb bei den Aktionären um Verständnis, dass die erfolgreiche Abwicklung des Verkaufs im Vordergrund gestanden hätte. Er versprach jedoch den HV-Teilnehmern zeitnahe Information, sofern sich ein konkreter neuer Geschäftsansatz ergeben würde.

(Ende)

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Aussender:      Wurmtal Beteiligungen AG 
           Carlstraße 50 
           52531 Übach-Palenberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Franz-Josef Lhomme 
Tel.:         +49 2451 9106415 
E-Mail:        info@wurmtal-beteiligungen.de 
Website:       www.wurmtal-beteiligungen.de 
ISIN(s):       DE0005176309 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg, Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785746940439 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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