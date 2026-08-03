München (ots) -Am zweiten Augustwochenende müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf ein sehr hohes Verkehrsaufkommen einstellen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden die Sommerferien, während sie in zahlreichen weiteren Bundesländern und vielen europäischen Nachbarstaaten noch andauern. Dadurch überlagern sich Hin- und Rückreiseverkehr. Dadurch sind gleichzeitig zahlreiche Urlauber auf der Hin- und Rückreise unterwegs. Staus auf den wichtigsten Fernstraßen sind nahezu unvermeidlich.Besonders dicht wird der Verkehr am Freitagnachmittag und -abend auf den Strecken in Richtung Süden, Alpen sowie Nord- und Ostsee. Der Rückreiseverkehr erreicht seinen Höhepunkt am Sonntagnachmittag und -abend, vor allem aus dem Süden, von den Küsten und aus den Nachbarländern.Bei schönem Wetter sorgen zudem zahlreiche Tagesausflügler in Richtung Alpen, Mittelgebirge, Küsten und Seen sowie viele Sommerfeste und Großveranstaltungen - darunter der Hamburger Sommerdom - für zusätzliche Belastungen. Hinzu kommen rund 1.000 Autobahnbaustellen, die den Verkehrsfluss weiter erschweren.Die staureichsten Fernstrecken in Deutschland:- A1 zwischen Lübeck, Hamburg, Bremen, Dortmund und Köln- A2 Dortmund - Hannover - Magdeburg- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A5 Kassel - Frankfurt sowie Heidelberg - Karlsruhe - Basel- A6 Mannheim - Heilbronn- A7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München- A10 Berliner Ring- A11, A12 und A13 vom Berliner Ring in Richtung Polen und Dresden- A17 Dresden - Prag- A20 Lübeck - Rostock- A81 Singen - Stuttgart- A95 München - Garmisch-Partenkirchen- A96 Lindau - München- A99 Autobahnring MünchenAuch auf den wichtigsten Reiserouten in Österreich, der Schweiz und Italien ist die Staugefahr hoch. In Österreich sind besonders die West Autobahn (A1), die Tauern Autobahn (A10), die Inntal Autobahn (A12) und die Brenner Autobahn (A13) sowie die Fernpassroute (B179) betroffen. Auf der A13 sorgen die Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke weiterhin für Behinderungen.In der Schweiz sind vor allem die Gotthard-Route (A2) und die San-Bernardino-Route (A13) sowie die Autobahnen A1 und A3 stark belastet. In Italien bleiben die Brennerroute (A22) und die Verbindung Mailand - Genua (A9/A7) staugefährdet.Um den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten bei Stau auf mehreren Strecken Abfahrtssperren. In Deutschland betrifft dies unter anderem die A7 im Landkreis Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, die A93 Inntalautobahn sowie die B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.Auch in Österreich sind an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen zahlreiche Ausweichstrecken in Tirol für den Durchgangsverkehr gesperrt.Für Lkw über 7,5 Tonnen gelten bis zum 31. August auf vielen Autobahnen und ausgewählten Bundesstraßen zusätzliche Ferienfahrverbote an Samstagen von 7 bis 20 Uhr.Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund der Grenzkontrollen ebenfalls zu Wartezeiten kommen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6326044