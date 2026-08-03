XRP News heute. 970 Millionen XRP liegen in ETFs, doch der Kurs klebt vor dem XRPL Upgrade bei 1,08 Dollar

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Sieben US Spot Fonds verwahren inzwischen rund 970 Millionen XRP, und trotzdem klebt der Kurs bei 1,08 Dollar. In den vergangenen 24 Stunden ging es etwa zwei Prozent nach oben, nachdem Käufer bei 1,05 Dollar eingegriffen haben. Für Anfang August steht das Upgrade der XRP Ledger auf Version 3.3.0 an, und SBI bewertet seinen Ripple Anteil mit 41,2 Milliarden Dollar. Trotzdem hält die Zone bei 1,10 Dollar, wo der 50 Tage und der 100 Tage Durchschnitt zusammenlaufen. Die XRP News dieser Woche laufen damit auf eine einzige Frage hinaus.

XRP News. Das XRPL Upgrade trifft auf eine Widerstandszone bei 1,10 Dollar

XRP notiert am 2. August bei rund 1,08 Dollar, etwa zwei Prozent über dem Vortag und zwei Prozent unter der Vorwoche laut Coinbase. Zuvor war der Kurs auf 1,05 Dollar gefallen, bevor Käufer ihn zurück über 1,08 Dollar schoben. Im Juli scheiterte XRP mehrfach an der Zone um 1,15 Dollar, und seitdem bildet der Chart tiefere Hochs. Der Ultimate Oscillator steht bei 53,46 und damit über der neutralen Marke, das Allzeithoch von 3,84 Dollar aus dem Januar 2018 liegt weit entfernt.

Im Zentrum steht das Upgrade der XRP Ledger auf Version 3.3.0, das für Anfang August erwartet wird laut CoinMarketCap. Es bringt vertrauliche Token Transfers, gebündelte Transaktionen, delegierte Rechte, gesponserte Gebühren und dynamische Token, was die Anbindung von Banken und großen Plattformen erleichtern soll. Parallel haben die sieben Spot Fonds seit November 2025 rund 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar netto eingesammelt. Im Juli hat sich das Tempo dieser Zuflüsse allerdings spürbar verlangsamt.

Die Liquidationen im Derivatemarkt sind auf 243.000 Dollar gefallen, was den Verkaufsdruck deutlich senkt. Der erste Widerstand liegt bei 1,10 Dollar, danach folgt 1,15 Dollar, auf der Unterseite trägt 1,05 Dollar und darunter 1,00 Dollar. Der August war für XRP zudem vier Jahre in Folge ein schwacher Monat. Der nächste große Schritt hängt damit an einem Termin, den der Kurs selbst nicht steuert.

Was die XRP News nicht zeigen. Pepeto braucht keinen Termin

Wer nicht auf fremde Termine warten will, sucht Projekte, die ihren eigenen Zeitplan bestimmen. Unsicherheit schafft genau die Bedingungen, unter denen frühes Kapital die interessantesten Einstiege findet. Durch dieselbe brutale Verkaufswelle, die in diesem Zyklus über alle Altcoins gerollt ist, kam Pepeto hindurch, inzwischen mit 10,38 Millionen Dollar gebundenem Kapital bei 0,000000188 Dollar je Token. Mit jedem Schritt in Richtung Binance Listing tauchen neue Wallets auf.

Die Logik ist klar, denn hier steht eine funktionierende Börse und keine Ideensammlung. Analysten sehen 100x oder mehr als realistisches Ziel, weil die Technik läuft und die Menge von 420 Billionen Token dem ursprünglichen Pepe Coin entspricht. Im Entwicklerteam sitzt ein ehemaliger Binance Fachmann, weshalb die Börsenwerkzeuge von Beginn an echtes Volumen verarbeiten konnten. Das Geld, das hier hereinkommt, ist real, und es kommt herein, während die meisten Altcoins Boden verlieren.

Die Cross Chain Bridge lässt Halter Werte ohne Gebühr zwischen Blockchains verschieben, sodass keine Liquidität festsitzt. Der Risiko Scanner prüft jeden Vertrag, bevor sich ein Käufer festlegt. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete, was den Einstieg absichert. Meme Energie zusammen mit echten Börsenwerkzeugen und einem bestätigten Binance Listing ist die seltenste Mischung dieses Marktes, und die gebundenen 10,38 Millionen Dollar zeigen, wer das zuerst erkannt hat.

Sobald der Vorverkauf schließt, wird Pepeto auf Binance gelistet, weitere Handelspaare sollen folgen. Während XRP auf ein Upgrade und eine Widerstandsmarke wartet, die schon mehrfach gehalten hat, arbeitet Pepeto längst mit fertigen Produkten. Im Vorverkauf wächst mit jedem Tag die Gewissheit über das, was nach dem Listing folgt, und jeder Tag Warten kostet hier Einstiegspreis.

Fazit

Die XRP News dieser Woche drehen sich um ein Upgrade und um die Marke bei 1,10 Dollar. Bei Pepeto sind bereits 10,38 Millionen Dollar gebunden, und dafür braucht es keine Entscheidung von außen. Ein ehemaliger Binance Fachmann hat die Börsenwerkzeuge gebaut, die Menge entspricht mit 420 Billionen dem ursprünglichen Pepe Coin, und das Listing rückt näher. Meme Energie zusammen mit einer arbeitenden Börse und einem bestätigten Listing ist die seltenste Kombination, die ein Zyklus hervorbringt. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis vor dem Listing, und wer wartet, schaut später von außen zu.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was muss XRP für einen Ausbruch schaffen?

Einen Tagesschluss über 1,10 Dollar, wo der 50 Tage und der 100 Tage Durchschnitt zusammenlaufen. Danach öffnen sich 1,15 und 1,20 Dollar, unter 1,05 Dollar rückt 1,00 Dollar zurück ins Bild.

Warum wählen frühe Wallets Pepeto statt XRP?

Fertige Börsenwerkzeuge, ein von SolidProof geprüfter Code und ein nahendes Binance Listing, während XRP auf einen Termin wartet. Die offizielle Pepeto-Website führt zum Vorverkauf, der noch zum aktuellen Einstiegspreis läuft.