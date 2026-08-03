Der DAX ist mit einem neuen Rekord in den August gestartet. Fallende Ölpreise, Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung und die Erholung der Technologiewerte treiben den deutschen Leitindex an. Nach dem schnellen Anstieg stellt sich jedoch die Frage, wie belastbar das Kursniveau ist.DAX übertrifft bisherigen Höchststand Der DAX stieg am Montagmorgen auf 25.912,59 Punkte und übertraf damit seinen bisherigen Rekord von 25.900,10 Punkten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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