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Geplante Redomizilierung des Gesellschaftssitzes in die USA: IperionX beabsichtigt, den Sitz seiner obersten Muttergesellschaft nach Texas zu verlegen - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, gerichtlicher, behördlicher und anderer üblicher Genehmigungen -, um die Rechts- und Kapitalmarktstruktur des Unternehmens an seine integrierten Geschäftsbereiche in den USA in den Bereichen Fertigung, kritische Minerale und Technologie anzupassen.

Vereinfachte Nasdaq-Struktur: Vorbehaltlich der endgültigen Strukturierung und der Genehmigungen durch die Börse wird erwartet, dass die Stammaktien der neuen US-Muttergesellschaft direkt an der Nasdaq notiert werden und damit die bestehende ADS-Struktur von IperionX ersetzen.

Kontinuität des Geschäftsbetriebs und der Strategie: Es wird nicht erwartet, dass die geplante Redomizilierung des Gesellschaftssitzes die zugrunde liegenden Vermögenswerte, den Geschäftsbetrieb oder die strategischen Prioritäten von IperionX verändert.

Aufbau einer vollumfänglichen amerikanischen Titan-Lieferkette: IperionX entwickelt eine integrierte US-Plattform, die von heimischen Titanmineralen und recycelten Titan-Ausgangsmaterialien über die kostengünstige Titanmetallproduktion bis hin zu hochentwickelten Fertigprodukten und Komponenten reicht.

Verstärkung des Boards für die industrielle Skalierung: Michael J. Loparco, ein erfahrener Manager in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Technologie und globale Lieferketten, wurde mit Wirkung zum 3. August 2026 zum unabhängigen Non-Executive Director ernannt.

3. August 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) freut sich, zwei aufeinander abgestimmte strategische Maßnahmen bekannt zu geben, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens als amerikanischer Hersteller von Titanmetall und kritischen Werkstoffen unterstützen sollen.

IperionX beabsichtigt, durch die Gründung einer in Texas eingetragenen obersten Muttergesellschaft eine Redomizilierung des Gesellschaftssitzes in die Vereinigten Staaten zu vollziehen. Das Unternehmen hat zudem Herrn Michael J. Loparco, einen erfahrenen Manager in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Industrietechnologie und globale Lieferketten mit Wirkung zum 3. August 2026 zum unabhängigen Non-Executive Director ernannt.

Zusammen sollen diese Initiativen die Unternehmensstruktur, den Kapitalmarktrahmen und die Kompetenzen des Boards von IperionX auf die Entwicklung des Unternehmens zu einem vollständig integrierten amerikanischen Unternehmen für Titan und kritische Werkstoffe ausrichten.

IperionX entwickelt eine inländische Titan-Lieferkette, die sich von Titanmineralen und recycelten Rohstoffen über die Titanmetallproduktion bis hin zu fortschrittlichen Fertigungsprodukten für die Verteidigungsindustrie und andere strategisch wichtige US-Branchen erstrecken soll.

Die US-amerikanische Betriebsplattform des Unternehmens umfasst:

die integrierte Atlas-Titan-Plattform für kritische Minerale in Tennessee;

die Titanmetallproduktion und fortschrittliche Fertigung in Virginia; sowie

die Forschung und Entwicklung im Bereich Titantechnologie in Utah.

Die geplante Redomizilierung des Gesellschaftssitzes steht in Einklang mit der Tatsache, dass sich der Großteil der Kunden, strategischen Partnerschaften und staatlich geförderten Programme von IperionX in den Vereinigten Staaten befindet.

Ernennung von Herrn Michael J. Loparco zum Non-Executive Director

IperionX hat Herrn Michael J. Loparco mit Wirkung zum 3. August 2026 zum unabhängigen Non-Executive Director ernannt.

Herr Loparco ist eine äußerst versierte Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Industrietechnologie, Automatisierung, globale Lieferketten, Unternehmenstransaktionen und Governance börsennotierter Unternehmen.

Derzeit ist er Chief Executive Officer und Mitbegründer von OrcaWorcs.ai, einer KI-basierten Betriebsplattform, die sich auf die Workflow-Orchestrierung und Compliance in den Bereichen Recht, Finanzdienstleistungen und Industrie konzentriert.

Zuvor war Herr Loparco Chief Executive Officer von Symbotic Inc. (NASDAQ: SYM), wo er das Unternehmen im Jahr 2022 an die Börse führte.

Vor seiner Tätigkeit bei Symbotic war Herr Loparco mehr als zwei Jahrzehnte bei Jabil Inc. (NYSE: JBL) tätig, einem der weltweit führenden Anbieter von Fertigungsdienstleistungen. Während seiner Zeit bei Jabil hatte er eine Reihe von Führungspositionen inne, darunter die des Chief Executive Officer von Jabil Electronics Manufacturing Services und die des Executive Vice President, wobei er für die globale Fertigung, die Lieferkette und den Technologiebetrieb in 25 Ländern verantwortlich war.

Zu Beginn seiner Karriere war Herr Loparco als Unternehmensanwalt bei Holland & Knight LLP tätig. Derzeit ist er Mitglied des Boards der Sanmina Corporation (NASDAQ: SANM) und verfügt über Erfahrung in den Boards sowohl etablierter börsennotierter Unternehmen als auch neu börsennotierter Firmen. Herr Loparco hat einen Bachelor of Arts in International Business vom Eckerd College und einen Juris Doctor (cum laude) vom Stetson University College of Law.

Herr Loparco sagte:

"IperionX hat eine führende Kombination aus heimischer Rohstoffsicherheit, firmeneigener Titan-Technologie und fortschrittlichen Fertigungskapazitäten auf einer einzigen US-amerikanischen Plattform vereint.

IperionX vereint drei Kompetenzen, die bei einem einzelnen US-Unternehmen selten zu finden sind: firmeneigene Titan-Technologien, eine expandierende Plattform für fortschrittliche Fertigung und ein großangelegtes inländisches Projekt für kritische Minerale. Diese Kombination bietet eine überzeugende Chance, eine robustere, wettbewerbsfähigere und sicherere amerikanische Titan-Lieferkette aufzubauen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Board und dem Managementteam, während wir den Produktionsbetrieb von IperionX ausbauen, die Kommerzialisierung vorantreiben und die Position des Unternehmens als strategisch wichtiger Lieferant für die US-Industrie stärken."

Todd Hannigan, Executive Chairman von IperionX, erklärte:

"Michael ist eine außergewöhnliche Bereicherung für das Board von IperionX. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung komplexer Fertigungsunternehmen, im Ausbau fortschrittlicher Technologieplattformen, im Management globaler Lieferketten und darin, börsennotierte Unternehmen durch Phasen tiefgreifender Veränderungen zu führen.

Diese Kombination aus Erfahrung in den Bereichen Industrie, Technologie, Handel und Kapitalmärkte ist für die nächste Phase von IperionX von unmittelbarer Bedeutung, in der wir unsere Produktionsaktivitäten in den USA ausbauen, unser Produktportfolio erweitern und den Übergang vom Kapazitätsaufbau zu einer Kommerzialisierung in größerem Maßstab vollziehen."

Geplante Redomizilierung des Gesellschaftssitzes in die Vereinigten Staaten

IperionX beabsichtigt, seinen Gesellschaftssitz zu verlegen, wobei eine neu gegründete Gesellschaft mit Sitz in Texas zur obersten Muttergesellschaft der IperionX-Gruppe werden soll. Die geplante Redomizilierung des Sitzes steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigung, behördlicher Genehmigungen, Börsenzulassungen und anderer üblicher Bedingungen.

Vorbehaltlich der endgültigen Strukturierung und der Börsenzulassungen erwartet IperionX, dass die Stammaktien der neuen US-Muttergesellschaft direkt an der Nasdaq notiert werden und damit die bestehende ADS-Struktur des Unternehmens ersetzen.

Die geplante Redomizilierung des Sitzes würde den rechtlichen Sitz und die Kapitalmarktstruktur von IperionX mit folgenden Aspekten in Einklang bringen:

den wichtigsten operativen Vermögenswerten in Virginia, Tennessee und Utah;

den in den USA ansässigen Mitarbeitern und Managementaktivitäten;

den US-Kunden und strategischen Branchenbeziehungen;

den umfangreichen, von der US-Regierung unterstützten Programmen; und

dem strategischen Ziel, sichere amerikanische Lieferketten für Titan und kritische Materialien wieder aufzubauen.

Vor diesem operativen und strategischen Hintergrund soll die vorgeschlagene Redomizilierung des Gesellschaftssitzes die Angleichung eines in den USA tätigen Unternehmens an die amerikanische Rechts- und Kapitalmarktstruktur vollenden. Ein Sitz in den USA und eine Struktur mit direkt an der US-Börse notierten Stammaktien sollen zudem einen einfacheren und leichter zugänglichen Investitionsrahmen für institutionelle, branchenspezialisierte und strategische Investoren in den USA schaffen.

Die vorgeschlagene Struktur hat das Potenzial,

die adressierbare US-Investorenbasis von IperionX zu erweitern;

die Handelsliquidität und die Preisbildung zu vertiefen;

die Beteiligung strategischer und branchenspezialisierter Investoren zu vereinfachen; und

den Zugang zu größeren und vielfältigeren Pools von US-Wachstumskapital zu verbessern.

Es wird nicht erwartet, dass die vorgeschlagene Redomizilierung des Gesellschaftssitzes die zugrunde liegenden Vermögenswerte, den Geschäftsbetrieb oder die strategischen Prioritäten von IperionX verändert.

Taso Arima, CEO von IperionX, sagte:

"IperionX ist in jeder operativen und strategischen Hinsicht ein amerikanisches Industrieunternehmen. Unsere Plattform für kritische Minerale befindet sich in Tennessee, unsere Titanproduktion und unsere fortschrittlichen Fertigungsanlagen in Virginia, unsere Technologieforschung und -entwicklung in Utah, und unsere Kunden, strategischen Partnerschaften sowie staatlich geförderten Programme befinden sich in den Vereinigten Staaten.

Die vorgeschlagene Redomizilierung des Gesellschaftssitzes würde diese Ausrichtung auf Unternehmensebene vervollständigen. Sie würde eine einfachere Investitionsstruktur für US-Investoren schaffen und IperionX besser in die Lage versetzen, Zugang zu dem Kapital, der Marktpräsenz und den strategischen Partnerschaften zu erhalten, die für den Aufbau einer vollumfänglichen amerikanischen Titan-Lieferkette erforderlich sind.

Dieser Vorschlag ändert jedoch nichts an unserem Kerngeschäft oder unserer Strategie. Er schafft eine Unternehmensstruktur, die unsere bereits bestehende amerikanische Geschäftstätigkeit und das wesentlich größere US-Industrieunternehmen, zu dem wir uns entwickeln wollen, genauer widerspiegelt."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, die Wasserstoffwirtschaft, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

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