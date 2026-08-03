Ettlingen (ots) -Solange das Geschäft stabil wirkt, erscheint Krisenwissen vielen Unternehmern zweitrangig. Wichtiger erscheinen Vertrieb, Wachstum oder Steueroptimierung. Doch genau diese Einschätzung kann gefährlich werden: Gerät ein Unternehmen in Schieflage, entscheidet nicht nur die wirtschaftliche Lage, sondern auch das Wissen des Geschäftsführers über Pflichten, Fristen und Handlungsmöglichkeiten. Ulrich Kammerer von UKMC erklärt im folgenden Artikel, warum grundlegendes Insolvenzwissen für Unternehmer unverzichtbar ist.Das Unternehmen wirkt stabil: Aufträge kommen herein, die Zahlen scheinen stimmig. Zumindest auf den ersten Blick. Krise und Insolvenz? Für viele Gründer, Unternehmer und Geschäftsführer sind das Themen, die andere betreffen: schlecht geführte Firmen, schwache Branchen, Betriebe ohne Rücklagen. Nur nicht das eigene Unternehmen. Genau darin liegt die Gefahr. Denn wer sich erst mit Krisenwissen befasst, wenn der Druck bereits da ist, hat oft schon wertvolle Zeit verloren. Insolvenz ist in Deutschland noch immer ein Tabuthema. Viele Unternehmer verbinden damit Scheitern, Totalverlust und sozialen Absturz. Gerade dieses Bild sorgt dafür, dass sie sich nicht rechtzeitig mit den Regeln beschäftigen, deren Missachtung im Ernstfall Lebenswerk, Privatvermögen und persönliche Freiheit gefährden kann. "Insolvenz wird für Unternehmer nicht dadurch gefährlich, dass sie existiert. Gefährlich wird sie, wenn man unvorbereitet hineingerät und dann die falschen Entscheidungen trifft", erklärt Ulrich Kammerer, Vorstand der UKMC und seit über zehn Jahren auf Restrukturierung und Sanierung spezialisiert."Viele Unternehmer wenden sich erst fünf vor zwölf an Sanierungsexperten. Manche sogar erst dann, wenn der entscheidende Zeitpunkt bereits verpasst ist", fügt Ulrich Kammerer hinzu. "Aus Angst, Unwissenheit oder falscher Hoffnung warten sie zu lange, bis kaum noch Handlungsspielraum bleibt." Diese Lage kennt er nicht nur aus der Beratung, sondern auch aus eigener Erfahrung: Als früherer Inhaber eines IT-Service-Unternehmens mit rund 700 Mitarbeitern und Kunden wie der Bundeswehr, MediaMarkt, Karstadt, IBM und Porsche geriet er selbst in eine existenzielle Unternehmenskrise. Damals war auch er zunächst schlecht vorbereitet, fand jedoch mit dem Schutzschirmverfahren einen Weg aus der Krise. Acht Monate und eine Woche später war sein Unternehmen schuldenfrei, während Privatvermögen, Immobilien und persönliche Lebensumstände erhalten blieben. Heute hat Ulrich Kammerer rund 350 Sanierungs- und Insolvenzverfahren persönlich begleitet und Vermögenswerte von über 200 Millionen Euro gesichert. Genau aus dieser Erfahrung heraus setzt er heute bewusst früher an: nicht erst im Ernstfall, sondern bereits dann, wenn sich erste Risiken abzeichnen und Unternehmer noch aktiv gegensteuern können. Mit der UKMC und der Ulrich Kammerer Akademie vermittelt er Unternehmern das Wissen, um Risiken früher einzuordnen und im Ernstfall nicht blind entscheiden zu müssen.Die drei Insolvenzgründe: Warum der frühe Zeitpunkt der wichtigste istGrundlegendes Krisenwissen beginnt an einer Stelle, die viele Unternehmer nicht sauber einordnen können: bei den drei gesetzlichen Insolvenzgründen. Das deutsche Insolvenzrecht unterscheidet zwischen Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit. Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn ein Unternehmen fällige Verbindlichkeiten nicht mehr vollständig begleichen kann. Überschuldung besteht, wenn das Vermögen die bestehenden Schulden nicht mehr deckt und keine positive Fortführungsprognose vorliegt. Für Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften sind beide Fälle besonders heikel: Sobald Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eingetreten sind, besteht grundsätzlich die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Wer diesen Zeitpunkt verpasst, riskiert persönliche Haftung und strafrechtliche Folgen."Viele Unternehmer wissen gar nicht, wann aus einer wirtschaftlichen Schieflage ein rechtliches Problem wird. Genau dort beginnt aber der Kontrollverlust", sagt Ulrich Kammerer. Der entscheidende Punkt liegt für ihn deshalb oft früher: bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Sie liegt vor, wenn absehbar ist, dass ein Unternehmen seine Verbindlichkeiten in naher Zukunft nicht mehr vollständig bedienen kann, auch wenn aktuell noch Zahlungen möglich sind. Genau in diesem Stadium kann der Unternehmer noch freiwillig und geordnet handeln. Er wartet nicht, bis Krankenkassen, Finanzamt oder andere Gläubiger den Takt vorgeben, sondern kann prüfen lassen, welche Sanierungsinstrumente noch infrage kommen. "Wer die drohende Zahlungsunfähigkeit rechtzeitig erkennt, hat noch Handlungsspielraum. Wer erst reagiert, wenn Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eingetreten sind, läuft der Krise nur noch hinterher", betont Ulrich Kammerer.GmbH schützt nicht immer: Welche Irrtümer Geschäftsführer teuer bezahlenEin gefährlicher Irrtum vieler Geschäftsführer lautet: Die GmbH schützt mich schon. Tatsächlich gilt die Haftungsbeschränkung nur, solange Geschäftsführer ihre gesetzlichen Pflichten kennen und einhalten. Werden diese Pflichten verletzt, kann aus einem Unternehmensproblem sehr schnell ein persönliches Risiko werden. Dazu gehört vor allem die verspätete Insolvenzantragstellung. Wer bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nicht rechtzeitig handelt, riskiert nicht nur persönliche Haftung, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen.Besonders heikel sind Rückstände bei Sozialversicherungsbeiträgen. Sie sind kein normaler Zahlungsaufschub und dürfen nicht wie gewöhnliche Lieferantenrechnungen behandelt werden. Das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen kann für Geschäftsführer strafrechtliche Folgen bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren haben. Auch Krankenkassen und Finanzämter spielen deshalb eine zentrale Rolle: Während Lieferanten in der Praxis nur selten Insolvenzanträge stellen, können diese Stellen deutlich schneller aktiv werden. Nach Erfahrung von Ulrich Kammerer können Krankenkassen bereits nach zwei bis drei Monaten Rückstand bei Sozialversicherungsbeiträgen einen Insolvenzantrag stellen."Rückstände bei Krankenkassen und Finanzämtern sind kein normales Liquiditätsthema. Wer sie behandelt wie eine offene Lieferantenrechnung, unterschätzt das Risiko massiv", warnt Ulrich Kammerer. Wie schnell sich eine scheinbar starke Ausgangslage drehen kann, zeigt ein Fall aus seiner Praxis: Ein Unternehmen verfügte über 72 Millionen Euro Bankguthaben und geriet dennoch in Insolvenzgefahr, weil 56.000 Euro AOK-Beiträge nicht fristgerecht gezahlt wurden. Durch eine Kontokündigung war der Zugriff auf die vorhandene Liquidität blockiert. Für Kammerer zeigt dieser Fall vor allem eines: Nicht allein Vermögen oder Unternehmensgröße entscheiden, sondern ob fällige Verpflichtungen im entscheidenden Moment bedient werden können.Frühwarnsignale: Wann aus Engpässen eine Krise wirdEine Unternehmenskrise entsteht selten über Nacht - und genau hier setzt die eigentliche Arbeit an. Denn wer früh versteht, wie sich Risiken entwickeln, kann gegensteuern, bevor aus einzelnen Engpässen eine existenzbedrohende Lage wird. Meist zeigt sich eine Krise zunächst in kleinen Verschiebungen, die im Tagesgeschäft leicht als vorübergehende Schwäche abgetan werden: Zahlungen kommen später, Aufträge bleiben aus, Verbindlichkeiten werden geschoben.Typische Frühwarnsignale sind wiederkehrende Liquiditätsengpässe zum Monatsende, offene Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen oder Finanzämtern, rückläufige Umsätze oder verzögerte Zahlungseingänge von Kunden. Auch laufende Kosten, die nur noch eingeschränkt, verspätet oder "irgendwie" bezahlt werden können, sind ein klares Alarmsignal. "Viele Unternehmer merken sehr wohl, dass etwas nicht stimmt - genau in diesem Moment wäre es entscheidend, die Situation strukturiert zu bewerten, statt auf Besserung zu hoffen. Denn genau diese Hoffnung kostet am Ende oft den Handlungsspielraum", betont Ulrich Kammerer.Entscheidend ist selten ein einzelnes Warnsignal. Gefährlich wird es, wenn mehrere Anzeichen gleichzeitig auftreten und Unternehmer trotzdem weitermachen wie bisher. Krisenwissen bedeutet deshalb nicht, jede Schwierigkeit sofort als Katastrophe zu behandeln, sondern die richtigen Fragen früh genug zu stellen: Handelt es sich nur um einen kurzfristigen Engpass oder entsteht ein dauerhaftes Muster? Können fällige Zahlungen weiterhin zuverlässig bedient werden? Gibt es Rückstände bei Gläubigern, die selbst Insolvenzanträge stellen können? Wer diese Entwicklung nüchtern prüft, handelt nicht panisch, sondern unternehmerisch.Sanierung statt Kontrollverlust: Welche Optionen Unternehmer kennen solltenWer Insolvenz automatisch mit dem Ende eines Unternehmens gleichsetzt, kennt die modernen Sanierungsinstrumente nicht. Das Schutzschirmverfahren ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen eine Sanierung unter gerichtlichem Schutz, während die Geschäftsführung weiterhin wesentlichen Einfluss auf den Prozess behält. Die Eigenverwaltung erlaubt es, das Unternehmen während eines Insolvenzverfahrens selbst weiterzuführen und die Sanierung aktiv mitzugestalten. Hinzu kommt das StaRUG-Verfahren, das unter bestimmten Voraussetzungen eine Restrukturierung von Verbindlichkeiten außerhalb eines klassischen Insolvenzverfahrens ermöglicht. "Insolvenz kann bei richtiger Vorbereitung ein rechtliches Werkzeug zur Bereinigung wirtschaftlicher Probleme sein. K MO ein Unternehmer muss Angst davor haben, wenn er die richtigen Werkzeuge kennt und rechtzeitig anwendet", stellt Ulrich Kammerer klar.Welche Option im Einzelfall sinnvoll ist, hängt von der wirtschaftlichen Lage, den Verbindlichkeiten, den Gläubigern und dem Zeitpunkt ab. Besonders letzterer ist in der Praxis oft entscheidend: Viele der genannten Instrumente lassen sich nur dann sinnvoll nutzen, wenn Unternehmer früh genug reagieren - also in einer Phase, in der Prävention noch möglich ist und Risiken aktiv gesteuert werden können.Deshalb steht am Anfang immer eine genaue Analyse der Unternehmenssituation. Anschließend wird geprüft, welches Verfahren tatsächlich passt. In einem Insolvenzplan kann geregelt werden, wie Gläubiger befriedigt, Verbindlichkeiten bereinigt und das Unternehmen fortgeführt werden kann. Stimmen die Gläubiger zu, kann das Unternehmen schuldenfrei fortgeführt werden. Mit der UKMC begleitet Ulrich Kammerer Unternehmen bei der Auswahl und Umsetzung geeigneter Verfahren; über die Ulrich Kammerer Akademie vermittelt er Unternehmern zudem das notwendige Grundlagenwissen, um Warnsignale früher zu erkennen und im Ernstfall nicht blind entscheiden zu müssen. Genau deshalb ist Krisenwissen kein juristisches Spezialthema, sondern ein Schutzmechanismus für unternehmerische Entscheidungen.Sie wollen wissen, wo Ihr Unternehmen wirklich steht, welche Risiken Sie nicht übersehen dürfen und wie Sie im Ernstfall handlungsfähig bleiben? Dann melden Sie sich bei Ulrich Kammerer (https://ulrichkammerer.de/pa-2) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Ulrich Kammerer AkademieUKMC eGE-Mail: info@ukmc.deWebsite: www.ulrichkammerer.deOriginal-Content von: Ulrich Kammerer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183019/6326090