Bozen (ots) -Der Open Data Hub im Bozner NOI Techpark zeigt, wie intelligente Datennutzung das Verkehrsmanagement verbessert und die Mobilität einfacher, effizienter und inklusiver macht.Ob auf dem Weg in den Urlaub, zum Wanderausflug oder in die Stadt: Gerade in der Ferienzeit sorgen volle Straßen und Parkplätze oft für Stress. Dass sich diese Herausforderungen mit offenen Daten und ihrer intelligenten Nutzung entschärfen lassen, zeigen mehrere praktische Anwendungen des Open Data Hub bereits heute."Über den Open Data Hub werden Mobilitätsdaten standardisiert und Unternehmen, Start-ups oder öffentlichen Einrichtungen zur Entwicklung neuer Services zur Verfügung gestellt. So entstehen Lösungen, die Verkehrsströme optimieren, Ressourcen besser nutzen und den Alltag erleichtern", erklärt Patrick Ohnewein, dessen Leiter und Chief Digital Officer im NOI Techpark.Parken statt SuchenEin Beispiel ist die Merano App, die vom Tourismusverein gemeinsam mit dem Unternehmen KIM entwickelt wurde. Sie zeigt - dank Echtzeitdaten aus dem Open Data Hub - freie Parkplätze auf einen Blick und bündelt zusätzlich Informationen zu Veranstaltungen, Wetter, Webcams, Unterkünften oder Freizeitangeboten. Das reduziert den Parksuchverkehr und erleichtert Gästen wie Einheimischen die Anreise.Auch auf den Parkplätzen der Südtiroler Almen oder bei beliebten Attraktionen wird Parken schnell zur Herausforderung. Gemeinsam mit dem Open Data Hub entwickelte das Unternehmen Ithel ein Prognosemodell, das die Auslastung von Parkplätzen auf Basis von Kameradaten vorhersagt. Gemeinden können damit Parkflächen effizienter verwalten und Zufahrten frühzeitig und gezielt steuern - bevor zeitraubende Staus entstehen.Smartere MobilitätZur Mobilität in den Stadtzentren gehören auch Taxis, die ebenfalls von offenen Daten profitieren. In Meran teilen Taxis künftig in Echtzeit ihren Standort und ihre Verfügbarkeit über den Open Data Hub. Dadurch können Leerfahrten reduziert und Taxis besser mit Bus oder Bahn zu durchgängigen Mobilitätsangeboten verknüpft werden.Offene Daten sorgen allerdings nicht nur für mehr Effizienz, sondern fördern auch die Teilhabe. Das zeigt die Zusammenarbeit mit den Südtiroler Transportdiensten (STA) und "Indipendent L": Gemeinsam wurden 822 öffentliche E-Ladestationen in Südtirol hinsichtlich der Barrierefreiheit erhoben und als offene Daten zugänglich gemacht - eine Premiere. Diese Informationen unterstützen Menschen mit Behinderung bei der Planung ihrer Fahrten. So erkennen sie auf einen Blick, ob eine E-Ladesäule für sie geeignet ist. Gleichzeitig unterstützen solche Daten Gemeinden und Unternehmen dabei, Mobilitätsangebote inklusiver zu gestalten."Unsere Vision ist ein umfassendes Mobilitätsangebot, das private Fortbewegungs- sowie öffentliche Verkehrsmittel, Taxis, aber auch Carsharing integriert", betont Ohnewein. "Offene Daten erleichtern das Parken, aber sie können noch so viel mehr."Nähere Infos zu diesen Use Cases und den Services des Open Data Hub: www.opendatahub.com.Pressekontakt:Pressekontakt:clavis kommunikation GmbHMonika KnollTelefon: +39 376 218 0077E-Mail: monika.knoll@clavis.itOriginal-Content von: clavis IT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181569/6326087