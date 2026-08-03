LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im Juli unerwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf revidierte 51,9 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Zunächst war ein leichter Anstieg auf 52,8 Punkte ermittelt worden.

Der Indikator liegt aber weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

"Der Juli brachte weitere positive Signale für das britische verarbeitende Gewerbe, da sich das Wachstum bei Produktion, Neuaufträgen und neuen Exportaufträgen insgesamt beschleunigte", schrieb S&P Global Market-Experte Rob Dobson. "Der Produktionsanstieg war der stärkste seit fast zwei Jahren, da die sich verbessernden Marktbedingungen zu einer höheren Erfolgsquote bei der Akquise neuer Aufträge führten." Angesichts der vorübergehenden Entspannung der Lage im Nahen Osten sind die Input-Kosten gesunken./jsl/stw