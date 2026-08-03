Hannover (ots) -Der Alltag in vielen Handwerksbetrieben wirkt auf den ersten Blick stabil: Aufträge laufen, Teams sind eingespielt, das Büro hält die Fäden zusammen. Doch unter der Oberfläche steigt der Druck spürbar. Die Menge an Dokumenten wächst, Abstimmungen werden komplexer, und selbst kleine Fehler haben schneller Auswirkungen. Parallel rückt das Thema künstliche Intelligenz immer stärker in den Fokus - oft verbunden mit Unsicherheit statt Klarheit. Wo KI im Tagesgeschäft konkret entlastet, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen, zeigt dieser Beitrag.Im Arbeitsalltag vieler Handwerksbetriebe entscheidet sich der Zeitverlust nicht an einzelnen großen Aufgaben, sondern in zahlreichen kleinen Schritten. Dokumentationen müssen geprüft, Angebote nachverfolgt, Bestellungen abgeglichen und Rückfragen geklärt werden - oft parallel und unter Zeitdruck. Gerade in kleineren Betrieben summieren sich diese Tätigkeiten schnell. Viel Zeit fließt in Abstimmungen, Prüfungen und Nacharbeiten, während für saubere Planung oder Verbesserungen kaum Raum bleibt. Fehler entstehen dabei selten auf einen Schlag, sondern entwickeln sich schrittweise, wenn Informationen fehlen oder Abläufe nicht sauber ineinandergreifen. "Viele Betriebe unterschätzen, wie stark sich kleine Verzögerungen im Tagesgeschäft aufschaukeln, bis Fehler entstehen, Abläufe ins Stocken geraten und der Druck im Büro dauerhaft hoch bleibt", erklärt Alexander Thieme von der A&M."Der entscheidende Hebel liegt nicht in großen Veränderungen, sondern in den richtigen Stellschrauben im laufenden Betrieb", so Alexander Thieme. Genau hier setzt die A&M an: Alexander Thieme und sein Team unterstützen Handwerksbetriebe dabei, ihre internen Abläufe gezielt zu vereinfachen - unter anderem durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei klar abgegrenzten Aufgaben. Statt auf komplexe Systeme oder aufwendige Softwarelösungen zu setzen, liegt der Fokus auf Anwendungen, die sich ohne große technische Hürden in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Theorie, sondern die praktische Entlastung im Tagesgeschäft: weniger Zeitaufwand bei wiederkehrenden Tätigkeiten, eine bessere Übersicht über Informationen und mehr Sicherheit bei Entscheidungen. So wird künstliche Intelligenz zu einem Werkzeug, das genau dort ansetzt, wo im Betrieb täglich Zeit verloren geht und Prozesse ins Stocken geraten. Wie das konkret aussieht, zeigt sich vor allem in drei typischen Bereichen, in denen Handwerksbetriebe besonders häufig Zeit verlieren.1. Informationsverarbeitung als ZeitfaktorDer erste Engpass zeigt sich dort, wo täglich die meiste Zeit verloren geht: bei der Verarbeitung von Informationen. Technische Unterlagen, Angebote oder Projektdokumente müssen nicht nur gelesen, sondern auch eingeordnet und weiterverarbeitet werden. Gerade wenn mehrere Vorgänge parallel laufen, entsteht schnell ein Engpass in der Bearbeitung.Hier setzt ein zentraler Ansatzpunkt für den Einsatz von KI an. Statt Dokumente vollständig manuell zu durchdringen, können Inhalte strukturiert aufbereitet und auf die entscheidenden Punkte reduziert werden. Dadurch entsteht kein zusätzlicher Prozess, sondern eine Entlastung im bestehenden Ablauf. Informationen werden schneller greifbar und Entscheidungen lassen sich klarer vorbereiten.Der eigentliche Effekt liegt dabei nicht in der Technik selbst, sondern in der veränderten Arbeitsweise. Mitarbeiter müssen weniger Zeit in das Suchen und Sortieren von Informationen investieren und können sich stärker auf die gezielte Weiterverarbeitung konzentrieren. Das sorgt für mehr Übersicht und erleichtert auch die nachgelagerten Schritte im Betrieb.2. Abstimmung als FehlerquelleSobald Projekte in die Umsetzung gehen, verschiebt sich der Fokus und damit auch die Fehleranfälligkeit. Aus Angeboten werden Bestellungen, aus Bestellungen werden Lieferungen, und genau an diesen Übergängen entstehen in vielen Betrieben die größten Abweichungen. Oft sind es kleine Unstimmigkeiten, die zunächst unbemerkt bleiben: Positionen stimmen nicht überein, Lieferungen sind unvollständig oder Details gehen im Prozess verloren. Sichtbar werden diese Probleme meist erst dann, wenn sie bereits Auswirkungen auf der Baustelle haben und Abläufe ins Stocken geraten. Der eigentliche Engpass liegt daher weniger in der Planung selbst, sondern im fehlenden Abgleich der einzelnen Schritte.Ein strukturierter Vergleich dieser Daten setzt genau an diesem Punkt an und sorgt für deutlich mehr Transparenz im laufenden Prozess. Abweichungen werden frühzeitig sichtbar und können korrigiert werden, bevor sie den Ablauf beeinträchtigen. Dadurch verändert sich die Arbeitsweise im Betrieb spürbar, weil nicht mehr erst reagiert wird, wenn Probleme auftreten, sondern bereits im Vorfeld Klarheit entsteht und Abläufe gezielter gesteuert werden können.3. Büroorganisation als EngpassNeben den operativen Abläufen entwickelt sich auch das Büro in vielen Handwerksbetrieben zu einem dauerhaften Engpass. Eingehende Anrufe, interne Rückfragen und kurzfristige Anliegen sorgen dafür, dass Arbeitsprozesse immer wieder unterbrochen werden. Dadurch fällt es schwer, Aufgaben konzentriert zu Ende zu führen, und selbst einfache Tätigkeiten ziehen sich unnötig in die Länge. Hinzu kommt, dass viele Informationen parallel verarbeitet werden müssen, ohne dass eine klare Struktur vorgegeben ist. Prioritäten verschieben sich im Tagesverlauf immer wieder, weil neue Themen dazukommen und bestehende Aufgaben unterbrechen. Der Arbeitsalltag besteht dann fast ausschließlich aus Reaktionen und lässt im Gegenzug kaum Zeit für planvolles Vorgehen.Genau an diesem Punkt greift digitale Unterstützung, indem sie Informationen bündelt, Anfragen vorsortiert und wiederkehrende Aufgaben vorbereitet. Dadurch entsteht mehr Übersicht im laufenden Betrieb, während gleichzeitig die Zahl der Unterbrechungen spürbar sinkt. Mitarbeiter können sich wieder stärker auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren, weil Abläufe klarer strukturiert sind und Prioritäten besser eingehalten werden.Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für KI im Handwerk istDer Arbeitsalltag im Handwerk wird zunehmend komplexer. Projekte werden vielschichtiger, Abstimmungen aufwendiger und der Druck, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen, steigt. Viele Betriebe stoßen dabei an organisatorische Grenzen, weil bestehende Abläufe mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten.Künstliche Intelligenz bietet hier einen pragmatischen Ansatz, nicht als großes Transformationsprojekt, sondern als gezielte Unterstützung im Alltag. Entscheidend ist, bei den Aufgaben anzusetzen, die ohnehin Zeit und Ressourcen binden. So entsteht keine punktuelle Optimierung, sondern eine spürbare Verbesserung entlang des gesamten Ablaufs. Gerade bei der Verarbeitung von Informationen zeigt sich der Effekt deutlich: Inhalte sind schneller verfügbar, lassen sich strukturierter aufbereiten und gezielter weiterverarbeiten. Abstimmungen verlaufen klarer, Entscheidungen werden fundierter getroffen. Der eigentliche Nutzen entsteht dabei nicht durch einzelne Tools, sondern durch ihren gezielten Einsatz an den richtigen Stellen im Betrieb."Im Handwerk geht es nicht darum, alles zu digitalisieren, sondern die richtigen Stellen im Alltag zu entlasten. Wer genau dort ansetzt, spart sofort Zeit und bekommt wieder mehr Kontrolle über seine Abläufe", fasst Alexander Thieme zusammen.Sie möchten herausfinden, wo in Ihrem Betrieb täglich Zeit verloren geht und wie Sie Ihre Abläufe gezielt vereinfachen können? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Thieme von der A&M Unternehmerberatung GmbH (https://www.am-beratung.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHE-Mail: kontakt@am-beratung.deWebsite: https://www.am-beratung.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/6326106