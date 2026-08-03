

EQS-Media / 03.08.2026 / 12:00 CET/CEST

SGL Carbon und X-energy geben Kapazitätsausbau für Graphit in Nuklearqualität bekannt

Vereinbarung zur Verdopplung der Produktionskapazität für Nukleargraphit

Ausbau der Lieferkette zur Herstellung von Graphitblöcken

Wiesbaden, 3. August 2026. SGL Carbon und X-energy geben heute eine verbindliche Vereinbarung bekannt, mit der die Produktionskapazität von SGL für mittelkörnigen isotropen Graphit ("NBG-18") verdoppelt werden soll - ein Spezialwerkstoff, der für den Hochtemperatur-gasgekühlten Reaktor "Xe-100" von X-energy von zentraler Bedeutung ist. Die Vereinbarung zwischen X-energy und SGL würde die Lieferkette für einen kritischen Werkstoff mit langer Vorlaufzeit erweitern und damit die Umsetzung der kommerziellen Pipeline von X-energy. Im Rahmen der Vereinbarung wird X-energy bis zu 8 Millionen US-Dollar in meilen-steinabhängige Zahlungen investieren, um den Bau neuer Anlagen und die Modernisierung der Infrastruktur am SGL-Standort in Chedde, Frankreich, zu unterstützen. Dadurch könnten am Standort Chedde, Graphitblöcke für bis zu acht neuen Xe-100-Reaktoren pro Jahr hergestellt werden. Gleichzeitig hat sich SGL Carbon bereit erklärt, die Kapazitäten in den USA für die Bearbeitung der Graphitblöcke zu Bauteilen auszubauen, was zu einer größeren Kontinuität der Lieferkette für dieses sicherheitskritische Material beiträgt. Bei vollständiger Umsetzung würden sich die europäischen Produktionskapazitäten für NBG-18 bis 2030 verdoppeln, wobei zusätzliche Kapazitätsinvestitionen in mehreren Regionen geprüft werden, um Engpässe bei der anfänglichen Graphitproduktion weiter zu verhindern. Die Erweiterung baut auf einem im Januar 2026 geschlossenen 10-jährigen Lieferanten-Rahmenvertrag auf, der einen ersten Dreijahresauftrag im Wert von über 100 Millionen US-Dollar für die ersten kommerziellen Projekte von X-energy umfasste. Die ersten im Rahmen dieses Auftrags am SGL-Standort in Chedde hergestellten NBG-18-Graphitblöcke wurden inzwischen an SGL-Standorte in den Vereinigten Staaten geliefert, um dort zu Bauteilen weiterverarbeitet zu werden. Dies folgt auf eine erfolgreiche Prototypenphase, die Anfang dieses Jahres begonnen hat und aus nicht-nuklearen Tests und Validierungen im Technologie- und Entwicklungszentrum von X-energy in Frederick, Maryland (USA), im Vorfeld der Serienproduktion bestand. "Die groß angelegte Kommerzialisierung neuer Kernkraftwerke hängt in erster Linie von unserer Fähigkeit ab, die Lieferkette für neue Kernkraftwerke erheblich auszubauen - eine Herausforderung, die über die Möglichkeiten eines einzelnen Unternehmens, Lieferanten oder Landes hinausgeht", sagte J. Clay Sell, CEO von X-energy. "Wir freuen uns darauf, diese Arbeit gemeinsam mit SGL voranzutreiben und mit potenziellen Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere weitreichende Vision einer robusten, widerstandsfähigen Lieferkette für die Kernenergie in den USA teilen." "Durch den gemeinsamen Ausbau unserer Produktionskapazitäten für Graphit in Nuklearqualität unterstreichen wir die Bedeutung unserer Partnerschaft und sichern eine zuverlässige Versorgung von X-energy. Für SGL Carbon ist diese Vereinbarung ein strategisch wichtiger Schritt, der unsere Position auf dem hochspezialisierten Wachstumsmarkt für Graphit in Nuklearqualität stärkt, die Bedeutung unserer Graphit-Kompetenz für sicherheitskritische Anwendungen unterstreicht und attraktive Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnet", sagte Andreas Klein, Vorstandsvorsitzender von SGL Carbon. NBG-18 ist ein Graphit in Nuklearqualität, der für die Konstruktion des X-energy Xe-100 Reaktors von zentraler Bedeutung ist und als Neutronenmoderator sowie als struktureller Bestandteil des Kugelhaufen-Reaktorkerns dient. Das Material wurde ursprünglich für das südafrikanische Programm für modulare Kugelhaufenreaktoren und später für das Projekt "Next Generation Nuclear Plant" des US-Energieministeriums ("DOE") entwickelt - beides direkte Vorläufer des Xe-100 von X-energy. Im Rahmen dieser Projekte sowie eigener Initiativen von X-energy und SGL Carbon wurde NBG-18 umfangreichen Qualifizierungsarbeiten für den kommerziellen Kernkraftbetrieb unterzogen, wobei Betriebsdaten gesammelt wurden, die dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit des Materials über Jahrzehnte hinweg im Hochtemperaturbetrieb zu validieren. Die Produktion des NBG-18 soll den ersten kommerziellen Einsatz des Xe-100-Reaktors unterstützen - ein geplantes Kraftwerk mit vier Blöcken, das in Zusammenarbeit mit der Dow Chemical Company im Rahmen des "Advanced Reactor Demonstration Program" des US-Energieministeriums (DOE) entsteht -, wobei zusätzliche Kapazitäten für Folgeprojekte gesichert wurden, um die Fertigung für sicherheitskritische Materialien mit langen Vorlaufzeiten zu gewährleisten. Die Partnerschaft zwischen SGL Carbon und X-energy ist Teil eines wachsenden, diversifizierten Portfolios erfahrener Zulieferer, die den Einsatz des Xe-100 unterstützen, sowie die kontinuierliche Entwicklung einer globalen industriellen Lieferkette. Über SGL Carbon Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes Unternehmen und zählt weltweit zu den führenden Anbietern in der Entwicklung und Herstellung kohlenstoffbasierter Lösungen. Ihre Materialien und Produkte aus Spezialgraphit, Hochleistungsfasern und Verbundwerkstoffen bedienen anspruchsvollste Anwendungen in vielen Industrien, die die Trends der Zukunft bestimmen: Mobilität, Halbleitertechnik, LED, Energiegewinnung, Luft- und Raumfahrt sowie die Herstellung von Brennstoffzellen. Auch für die Chemiebranche, zahlreiche industrielle Anwendungen sowie zunehmend für die Verteidigungsindustrie entwickelt SGL Carbon zukunftsweisende und zuverlässige Lösungen. Mit rund 3.800 Mitarbeitenden an 28 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien erzielte SGL Carbon im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 850 Millionen Euro.

Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. Über X-energy X-energy, Inc. ist ein führender Entwickler fortschrittlicher kleiner modularer Kernreaktoren und Brennstofftechnologien, die darauf ausgelegt sind, einen neuen Standard für saubere, sichere und zuverlässige Energie zu setzen. Der von Natur aus sichere Hochtemperatur-Gasreaktor Xe-100 und der TRISO-X-Partikelbrennstoff von X-energy erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der Kerntechnik. Derzeit laufen kommerzielle Projekte mit Dow, Amazon und Centrica in den Bereichen Stromnetz, Industrie und KI. Insgesamt sorgt die Technologie von X-energy im Vergleich zu anderen SMRs und konventionellen Kernkraftwerken für mehr Sicherheit, geringere Kosten, kürzere Bauzeiten und einen skalierbaren Einsatz. Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren. SGL Carbon SE Claudia Kellert - Head of Investor Relations,

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Emittent/Herausgeber: SGL Carbon SE

Schlagwort(e): Unternehmen



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