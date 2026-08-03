Hamburg (ots) -Inhouse-Schulung: Basiswissen für die rechtssichere Kommunikation mit Visual ContentProfessionelle Kommunikation ist heute ohne die Verwendung von Bildmaterial kaum noch vorstellbar. Was muss man für die rechtssichere Verwendung von Bildern, Filmen und Visuals wissen und berücksichtigen? Alexander Karst erklärt in diesem Workshop das nötige Grundlagenwissen und zeigt, worauf Sie achten müssen, um sich bei der Verwendung von Fotos, Grafiken und Filmen nicht angreifbar zu machen.Visueller Content ist ein zentraler Baustein in der PR und erzeugt deutlich mehr Aufmerksamkeit für Ihre Botschaften. Doch was müssen Sie aus juristischer Sicht bei der Verwendung von Bildern beachten? Aktuelle Themen wie die Kennzeichnungspflicht aus dem AI Act stehen genauso auf der Agenda wie die Klassiker der Bildrechte, inklusive Nutzungsrechte, Persönlichkeitsrecht, Datenschutz, Medien- und Markenrechte. Dabei geht es nicht um Paragrafen, sondern um die praktische und technische Umsetzung in der Kommunikationsabteilung.Praxisnahe Grundlagen des Medienrechts verständlich vermitteltAlexander Karst vermittelt das Thema als praxisversierter Kenner von Rechtsfragen rund um PR, Pressearbeit und professionelle Kommunikation. Im Fokus steht eine anschauliche und praxisnahe Vermittlung des Themas, auch anhand von Beispielen.Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit dem Referenten zu teilen, so dass Alexander Karst sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die Präsentationsfolien als Skript.Programm:- Relevante Rechtsgrundlagen wie Urheberrecht, DSGVO und der AI Act- Praxistipps für die Nutzung verschiedener Bildquellen: Auftrag, Datenbanken, KI-Generierung- Checklisten für Lizenzvereinbarungen und Bildnutzung- Bildnachweise: Umgang mit Bildunterschriften, Metadaten und Kennzeichnung- Kenntnis über Rechtsfolgen und RisikenDieser Workshop richtet sich gezielt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmens-, Produkt- und Markenkommunikation, die wenig oder keine Erfahrung in juristischen Belangen haben. Insbesondere PR-Profis aus Agenturen, aber auch Marketeers, Berufseinsteiger*innen und Startups profitieren von diesem Basiswissen.Unser Experte Alexander Karst arbeitet seit 1994 in der Werbung. 1998 wechselte er in die Bildbranche - als Web- und PR Manager für PhotoDisc, dann für Getty Images und seit 2002 als Bildbeschaffer. Er gründete im Jahr 2008 Die Bildbeschaffer GmbH (https://www.die-bildbeschaffer.de/de): eine Agentur für Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazu gehörige Dienstleistungen und Seminare. Er schult und trainiert Unternehmen und Agenturen im Umgang mit Bildern, Bildrechten und den vielen Facetten rund um Bilder, Film und Medien.Eckdaten- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 6 Stunden inkl. Pausen- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.- Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in unseren Räumlichkeiten. Auch als Online-Workshop möglich.Pressekontakt:Weitere Informationen und ihr persönliches Angebot erhalten Sie von:Marcus Heumann, Leiter der dpa-AkademieE-Mail: akademie@dpa.comTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6326157