Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend zum wichtigsten Wachstumstreiber der globalen Technologiebranche. Davon profitieren vor allem etablierte Unternehmen, die ihre starke Marktposition mit wiederkehrenden Erträgen und einer verlässlichen Dividendenpolitik verbinden. Microsoft, Texas Instruments und Broadcom zählen zu den Unternehmen, die langfristig sowohl Kurschancen als auch attraktive Ausschüttungen bieten könnten. Microsoft-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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