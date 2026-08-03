China wird an der Börse oft auf zwei Dinge reduziert: billige Bewertung und politisches Risiko. Beides stimmt, dürfte sich aber zunehmend ins Positive ändern. Peking pumpt mehr Kapital in Infrastruktur und Zukunftstechnologien, mehr Staatsbanken finanzieren den Umbau, China hat Rohstoffe und auch die Kapazität aus allem mehr zu machen. Risiken gibt es immer, man muss nur die richtigen Titel finden, die auch abseits dieser Risiken außergewöhnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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