Die jüngste Kurskorrektur bei Micron hat die Diskussion über die Perspektiven des Speicherchip-Herstellers neu entfacht. Während der Boom rund um künstliche Intelligenz die Nachfrage weiterhin antreibt, stellt sich für Anleger die Frage, ob der Rücksetzer lediglich eine Verschnaufpause oder der Beginn einer größeren Korrektur ist. Die Aktie von Micron Technology hat in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Rally hingelegt und dennoch wirkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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