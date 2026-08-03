Palantir wächst in den USA mit atemberaubendem Tempo. Doch selbst starke Zahlen reichten zuletzt nicht. Am Montagabend nach US-Börsenschluss muss der KI-Liebling zeigen, ob der Höhenflug noch weitergeht. Palantir legt am Montag (22:00 Uhr MEZ) seine Zahlen für das 2. Quartal vor. Anleger wollen vor allem wissen, wie lange der Softwarekonzern sein rasantes Wachstum fortsetzen kann. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 85 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte operative Marge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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