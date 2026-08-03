Schachendorf/Wien (ots) -Statische Suchen mit Filtern lassen Kaufinteressierte im Stich. FYNDRA core.ai ersetzt sie durch dialogische Intent-KI, die zu besseren Treffern - und höheren Umsätzen - führt.Kundinnen und Kunden von Online-Shops stoßen immer wieder an Grenzen: Nach vielen gesetzten Häkchen liefern starre Filtersuchen null Ergebnisse - und der Warenkorb wandert zum nächsten Anbieter. Für Händler bedeutet das verlorene Conversions und somit Umsatz.Kundenerwartung vs. Realität in der Produktsuche- Erwartungen der Kund:innen 40 % der Konsument:innen erwarten, dass Websites anhand ihrer aktuellen Sitzung erkennen, was sie wirklich kaufen möchten. 75 % wünschen sich, dass Händler Suchergebnisse stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden.- Schwächen heutiger Filter Nur 16 % der großen Shops bieten eine wirklich gute Filter-Experience. 42 % kämpfen mit signifikanten Usability-Problemen in der Produktsuche und Filterführung.- Direkter Effekt auf Umsatz Finden Kund:innen mindestens einen gesuchten Artikel nicht, bricht mehr als die Hälfte den gesamten Warenkorb ab - selbst wenn andere Produkte verfügbar wären.(Quellen: The Forrester Wave, style.at, sparq.ai, Harris Poll)Die Lösung: FYNDRA core ai als digitale FachberatungFYNDRA core ai überträgt das Prinzip der lösungsorientierten Fachberatung in den digitalen Raum und verwandelt Suchanfragen in qualifizierte Verkaufsdialoge:- Schnelle Integration Die Intent-KI dockt via API nahtlos an bestehende Shop- und ERP-Systeme an - ohne umfassende Systemmigration.- Dialog statt Klickstrecke Die KI versteht Alltagssprache, analysiert im Gespräch das tatsächliche Kundenbedürfnis und führt zielgerichtet zu passenden Lösungen, statt Nutzer:innen durch komplexe Filterbäume zu schicken.- Einbindung in den Shop: Nur verfügbare Produkte, direkt im Warenkorb Vorgeschlagene Produkte sind tatsächlich im Shop verfügbar. Nach Bestätigung landen sie auf Wunsch unmittelbar im Warenkorb - der Weg von der Suche zum Kauf wird deutlich verkürzt, die Conversion erhöht.Damit werden Kund:innen im E-Commerce nicht länger in eine Filter-Logik gezwungen. FYNDRA legt die Basis für höhere Conversion Rates, größere Warenkörbe und effizientere Nutzung von Traffic- und Marketingbudgets."Die Menschen suchen im E-Commerce selten ein einzelnes Produkt, sondern eine Lösung für ein konkretes Problem", sagt FYNDRA-Gründerin Liza-Maria Zazyal. "Filter fragen Eigenschaften ab, verstehen aber das 'Warum' dahinter nicht. Und wenn Kund:innen keine Ergebnisse erhalten, wechseln sie zu einer anderen Plattform. Mit FYNDRA schließen wir die Lücke zwischen Kundenerwartung und Produktkatalog - und machen aus der Suche wieder ein Verkaufsgespräch."Sie wollen erlegen wie FYNDRA Core funktioniert? Vereinbaren Sie einen Demo-Termin! (https://calendly.com/herbert-kling-fyndra-core/30min)Pressekontakt:FYNDRA Media GmbHHerbert KlingTelefon: +436503191839E-Mail: herbert.kling@fyndra-core.aiOriginal-Content von: Fyndra Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183123/6326191