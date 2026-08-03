Eigentlich sollte sie in Deutschland bis Juni 2026 in trockenen Tüchern sein, doch die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie hierzulande wurde verschoben, vermutlich bis 2027. Doch was bedeutet sie für Unternehmen und Arbeitnehmende eigentlich genau? Was Equal Pay für Unternehmen bedeutet - die rechtliche SeiteRechtsanwältin Smaro Sideri gibt einen Überblick über die rechtlichen Aspekte der EU-Entgelttransparenzrichtlinie und was er für Arbeitgeber und -nehmer/innen bedeutet. Den vollständigen Artikel lesen ...
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