Cardano Prognose: ADA springt 9 Prozent, doch diese eine Marke entscheidet über den August

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Der Kurs von Cardano (ADA) stieg am 2. August 2026 innerhalb von 24 Stunden um rund 9 Prozent auf 0,186 Dollar. Gleichzeitig kauften große Adressen mehr als 30 Millionen ADA, und die Wale halten inzwischen fast 70 Prozent aller umlaufenden Token. Warum steigen die größten Halter genau jetzt ein, obwohl der Kurs noch rund 94 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt? Die Cardano Prognose für den August hängt an einer einzigen Marke, die der Chart bereits mehrfach getestet hat. Dieser Artikel zeigt die Kursdaten, die entscheidenden Widerstände und die Ziele der Analysten. Er zeigt auch, warum ein Teil des Kapitals gerade in deutlich kleinere Einstiege fließt.

Cardano Prognose: ADA zwischen Wal-Käufen und der Marke bei 0,18 Dollar

Cardano notiert am 2. August bei rund 0,186 Dollar und liegt damit laut CoinGecko etwa 9 Prozent höher als 24 Stunden zuvor. Über sieben Tage summiert sich das Plus auf knapp 12 Prozent, die Marktkapitalisierung erreicht rund 6,91 Milliarden Dollar. Laut CoinMarketCap kauften große Halter zuletzt mehr als 30 Millionen ADA, die tokenisierten realen Vermögenswerte im Netzwerk stiegen auf 55,3 Millionen Dollar. Der Anteil der Wale an allen umlaufenden Token liegt damit bei knapp 70 Prozent. Der Van-Rossem-Hard-Fork senkte Mitte Juli die Kosten für Smart Contracts und brachte die erste on-chain regierte Protokolländerung.

Kurzfristig gilt 0,176 Dollar als Boden, unter 0,168 Dollar droht ein erneuter Test der Unterstützung, ein Tagesschluss über 0,1809 Dollar öffnet dagegen den Weg zu 0,2206 Dollar. Analysten sehen für 2026 eine Spanne zwischen 0,225 und 0,263 Dollar. Selbst das obere Ende bedeutet vom aktuellen Kurs aus rund 41 Prozent, aus 1.000 Dollar würden also etwa 1.410 Dollar. Das ist solide für einen Wert dieser Größe, doch jeder weitere Prozentpunkt kostet sehr viel frisches Kapital. Genau deshalb schaut ein Teil des Marktes dorthin, wo dieselbe Logik der frühen Käufer bei einem Bruchteil der Bewertung greift.

Was die Cardano Prognose übersieht: Pepeto ($PEPETO) sammelt vor dem Binance-Listing ein

Die Wale bei Cardano kaufen, bevor die Menge reagiert, und dieses Muster wiederholt sich an einer ganz anderen Stelle des Marktes. Dort geht es nicht um sieben Milliarden Dollar Bewertung, sondern um einen Einstieg vor dem ersten Börsenhandel. Ein Projekt sammelt genau in dieser Phase Kapital ein, und dieses Fenster schließt sich mit dem Listing.

Die meisten Trader entdecken einen Presale erst, wenn er für die frühen Wallets bereits das Zehnfache, das Hundertfache oder mehr abgeworfen hat. Pepeto ist eine Meme-Coin-Plattform, die ihren Haltern funktionierende Werkzeuge gibt, bevor das Binance-Listing startet und der breite Markt aufmerksam wird. Die Plattform arbeitet schon heute als vollständiges Handelszentrum, die Produkte sind live. PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Gebühren ab, sodass das Kapital vor den Kosten geschützt bleibt, die auf anderen Börsen an der Rendite nagen. Wer gesehen hat, wie Swap-Gebühren eine Position kleiner machen, bevor sie wachsen konnte, kennt diesen Unterschied.

Im Zentrum der Pepeto-Plattform steht eine Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken bewegt. Die Bridge öffnet Märkte, die sonst hinter Gebühren verschlossen bleiben, welche die Bestände aufzehren, bevor sie wachsen können. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Die Token in Ihrer Wallet haben damit bereits die härteste Prüfung bestanden, die ein Presale durchlaufen kann.

Bei 0,000000188 Dollar je Token kontrolliert ein Einstieg von 500 Dollar mehr als 2,6 Milliarden Token. Pepeto nähert sich dem Binance-Listing, nachdem mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt wurden, die früher gerechnet haben als die Menge. Analysten verweisen auf den Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem, was ein Listing an einer großen Börse aufruft. Die Wallets, die jetzt einsteigen, tauchen später in den Geschichten auf, die der Rest des Marktes erst im Nachhinein liest.

Fazit zu ADA und zum Presale von Pepeto

Die Cardano Prognose bleibt spannend, doch der Hebel bleibt bei fast sieben Milliarden Dollar Bewertung begrenzt. Der Abstand zwischen diesen Kurszielen und dem Presale erklärt sich daraus, wohin die Überzeugung gerade fließt. Die Wal-Käufe treiben ADA nach oben, während die Pepeto-Plattform mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt hat, die während derselben Unsicherheit eingestiegen sind. Die letzte Stufe füllte sich schneller als erwartet, und weitere Wallets sichern sich den Einstieg, solange er noch existiert. Wer jetzt einsteigt, steht auf der Seite, die beim Listing bezahlt wird. Wer wartet, zahlt am Ende womöglich den höchsten Preis des Jahres.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Ist Pepeto ein starker Einstieg neben ADA?

Mehr als 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital und von SolidProof verifizierte Verträge stehen hinter dem Presale. Die Plattform arbeitet bereits als vollständiges Handelszentrum mit Produkten, die live sind. Die offizielle Pepeto-Website hält den Einstieg bereit, bis das Binance-Listing ihn endgültig schließt.