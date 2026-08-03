Der USD/JPY sorgt derzeit für eines der spektakulärsten Signale an den internationalen Finanzmärkten. Eine mutmaßlich koordinierte Intervention Japans und der USA hat eine historische Bewegung im Währungspaar ausgelöst - und könnte den Beginn einer deutlich größeren Verschiebung im globalen Finanzsystem markieren. Genau diese These vertritt Börsenexperte André Stagge. Im Mittelpunkt steht der jahrzehntelang dominierende Yen-Carry-Trade, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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