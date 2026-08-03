China legt im Wettlauf um die globale KI-Vorherrschaft weiter nach. Das neue Spitzenmodell des Tech-Konzerns soll umfangreiche Aufträge und Dokumente verstehen und dabei die US-Konkurrenz ausstechen können. Nur rund zwei Wochen, nachdem das in Peking ansässige Startup Moonshot AI sein neues Spitzenmodell Kimi K3 veröffentlicht hat, zieht jetzt auch Alibaba mit einem neuen KI-Modell nach. Der chinesische Tech-Konzern positioniert Qwen3.8-Max als "Arbeitskollegen", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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