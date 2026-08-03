Chinesische Behörden trackten offenbar Ausländer:innen auf Schritt und Tritt. Das geht aus einem unverschlüsselten Dashboard hervor, das ein Sicherheitsforscher durch seine Arbeit gefunden hat. Welche Daten die Polizei damit öffentlich ins Netz gestellt hat. Der Cybersicherheitsforscher Marc Hofer hat sich auf China spezialisiert. Genauer gesagt, recherchiert er immer wieder, wie die chinesische Regierung ihre Bürger:innen mit moderner Technik trackt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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