Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan ist ganz eindeutig in den Fokus der internationalen Finanzmärkte gerückt, so die Analysten der Nord LB.Die Notenbanker in Tokio hätten sich anlässlich der Notenbanksitzung am Freitag nicht getraut, das Leitzinsniveau abermals zu erhöhen. Diese Nachricht dürfe sicherlich nicht als größere Überraschung bezeichnet werden; die Premierministerin Sanae Takaichi blicke offenkundig recht skeptisch auf das Ansinnen der Bank of Japan, die Geldpolitik im Land der aufgehenden Sonne bald weniger expansiv zu gestalten. Dennoch habe das Ausbleiben einer Leitzinserhöhung in Japan zu größeren Sorgen am Devisenmarkt beigetragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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