Schwalbach am Taunus (ots) -Mülltrennung und ein bewusster Umgang mit Abfällen gehören für viele Menschen in Deutschland zum Alltag. Müll wird getrennt, sortiert und regelmäßig entsorgt. Doch selbst die beste Müllroutine stößt bei einer Herausforderung an ihre Grenzen: unangenehme Mülleimergerüche. Mit dem neuen Febreze Mülleimer-Erfrischer bringt Febreze ab August eine Lösung auf den Markt, die speziell entwickelt wurde, um Mülleimergerüche direkt dort zu bekämpfen, wo sie entstehen. Der neue Erfrischer bekämpft bis zu 99 Prozent der üblichen Mülleimergerüche und sorgt mit einem Nachfüller für bis zu 45 Tage kontinuierliche Frische. Unter dem Motto "Master den Müll" bringt Febreze eine Lösung auf den Markt, die tägliche Müllroutinen einfacher macht und für mehr Kontrolle im Alltag sorgt.Wie funktioniert der Febreze Mülleimer-Erfrischer?Der Febreze Mülleimer-Erfrischer lässt sich flexibel dort anbringen, wo unangenehme Gerüche entstehen können, zum Beispiel an der Innenseite des Mülleimerdeckels oder an der Innenseite der Tür unter der Spüle. Er ist für die meisten Mülleimertypen geeignet.Die Anwendung erfolgt in drei einfachen Schritten:1. Nachfüller zum Aktivieren einsetzen2. Klebefolie entfernen3. Halter für 15 Sekunden fest auf eine flache, saubere und trockene Oberfläche drückenAnschließend beginnt der Febreze Mülleimer-Erfrischer mit der kontinuierlichen Geruchsbekämpfung.Die wichtigsten Vorteile des Febreze Mülleimer-Erfrischers auf einen Blick- Bekämpft bis zu 99 Prozent der üblichen Mülleimergerüche- Sorgt für bis zu 45 Tage kontinuierliche Frische pro Nachfüller- Einfache Anbringung und Anwendung- Geeignet für Küchenmülleimer, Badezimmermülleimer und Behälter für Haustierabfälle- Funktioniert mit den meisten MülleimertypenDer neue Febreze Mülleimer-Erfrischer ist ab August 2026 im Handel erhältlich. Er wird als Starterset und Nachfüller in den Duftrichtungen Zitrus Frische und Reine Frische angeboten.Febreze Mülleimer-Erfrischer Starterset: 1x Halter und 1x Nachfüller - UVP* 4,99 EURFebreze Mülleimer-Erfrischer Nachfüllpackung: 2x Nachfüller - UVP* 4,99 EURFAQs zum Müllmanagement im HaushaltWarum riecht mein Mülleimer trotz regelmäßigem Leeren?Viele Verbraucher:innen stellen sich dieselben Fragen:- Warum riecht mein Mülleimer trotz regelmäßigem Leeren?- Hilft Backpulver wirklich gegen Mülleimergerüche?- Warum riecht mein Mülleimer im Sommer stärker?- Was hilft gegen Gerüche bei Haustierabfällen?Viele Menschen gehen davon aus, dass ein voller Mülleimer automatisch unangenehm riecht. Tatsächlich entstehen Gerüche jedoch schon deutlich früher.Sobald organische Abfälle wie Obst- und Gemüseschalen, Essensreste, Kaffeesatz im Biomülleimer landen, beginnt der natürliche Zersetzungsprozess. Ähnlich verhält es sich mit Gärprozessen bei restentleerten Joghurt- und Milchverpackungen im Gelben Sack oder Haustierabfällen und Windeln im Restmüll. Feuchtigkeit und Wärme beschleunigen diese Vorgänge zusätzlich. Dabei entstehen Gase und Geruchsstoffe, die sich im jeweiligen Mülleimer sammeln und beim Öffnen entweichen.Deshalb reicht regelmäßiges Leeren allein häufig nicht aus. Selbst nach kurzer Zeit können Mülleimer unangenehm riechen.Warum riecht der Biomülleimer im Sommer stärker?Hohe Temperaturen beschleunigen den natürlichen Zersetzungsprozess organischer Abfälle im Biomüll. Lebensmittelreste zersetzen sich schneller und Bakterien vermehren sich stärker. Dadurch entwickeln sich Gerüche schneller und intensiver. Besonders geruchsintensiv sind unter anderem:- Melonenschalen- Fisch und Meeresfrüchte- Salatreste- ObstabfälleWas hilft gegen Mülleimergerüche?Viele Verbraucher:innen greifen bei unangenehmen Gerüchen zu bekannten Hausmitteln wie Backpulver, Zitronenschalen, Essig, Kaffeesatz, Duftbeuteln oder Duftsprays. Diese Lösungen können kurzfristig helfen, bekämpfen die Ursache der Gerüche jedoch häufig nicht dauerhaft. Der Febreze Mülleimer-Erfrischer setzt direkt am Entstehungsort der Gerüche an. Durch die kontrollierte Duftfreisetzung unterstützt er eine kontinuierliche Geruchskontrolle und sorgt bei jedem Öffnen des Mülleimers für einen frischen Duft. Die Verpackung des Erfrischers kann getrennt werden: die Pappe in den Papiermüll, die Kunststoffverpackung in den Gelben Sack. Ist der Erfrischer leer, kann dieser im Restmüll entsorgt werden.*Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze,Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://de.pg.com/.Pressekontakt:Golin Ketchum, Milena Berg, +49 174 302 84 78, E-Mail: milena.berg@omc.com, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6326302