Die R+V hat eine Kehrtwende beim geplanten Verkauf ihres Maklerversicherers Condor gemacht. Die Tochtergesellschaft soll nun doch nicht an den Investmentmanager Acathia Capital verkauft werden sollen. Gründe für den geplatzten Deal nannte das Unternehmen auf Anfrage nicht. Die R+V Versicherung will ihre Tochtergesellschaft Condor Lebensversicherungs-AG nun doch nicht an den Frankfurter Investmentmanager Acathia Capital verkaufen. Im März hatte das Unternehmen bestätigt, dass eine entsprechende Absichtserklärung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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