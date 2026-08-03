Ethereum News: Wal zieht 40.000 ETH von Binance ab, während ETH unter 1.900 Dollar klemmt

Anzeige / Werbung

Am 31. Juli 2026 zog eine einzige Adresse 40.000 ETH im Wert von 76,58 Millionen Dollar von Binance ab. Solche Bewegungen erscheinen selten in den Schlagzeilen, doch sie sagen mehr aus als jede Tageskerze. Der Kurs von Ethereum (ETH) steht am 2. August bei rund 1.870 Dollar und damit noch rund 62 Prozent unter dem Hoch von 2025. Warum kauft ein großer Halter ausgerechnet in dieser Phase in dieser Größenordnung? Die aktuellen Ethereum News zeigen ein enges Band zwischen 1.830 und 1.950 Dollar, das über die Richtung im August entscheidet. Dieser Artikel ordnet die Wal-Bewegungen, die Daten der Fonds und die Ziele der Analysten ein.

Ethereum News: ETH und die stillen Käufe der großen Halter

Ethereum notiert am 2. August bei rund 1.870 Dollar, die Marktkapitalisierung beträgt rund 225 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen fiel binnen eines Tages um 55 Prozent, was auf abwartende Anleger hindeutet. Am 31. Juli zog die Adresse 0x2d59 rund 40.000 ETH von Binance ab und übertrug sie in eine private Wallet. Analysten werten solche Abflüsse als Zeichen einer langfristigen Ansammlung, weil die Token dem Handel entzogen werden. Laut CoinMarketCap bewegt sich der Kurs zwischen der Unterstützung bei 1.830 Dollar und dem Widerstand bei 1.950 Dollar.

Bei den Fonds verzeichneten die Spot-ETFs am 31. Juli einen Abfluss von 6,40 Millionen Dollar, während sie insgesamt 13,71 Milliarden Dollar verwalten. Morgan Stanley brachte am 28. Juli ein eigenes Ethereum-Produkt mit 0,14 Prozent Gebühr an den Markt. Laut The Crypto Times öffnet ein Ausbruch über 2.000 Dollar den Weg zu 2.200 bis 2.450 Dollar bis Ende August. Das entspricht 18 bis 31 Prozent, aus 1.000 Dollar würden also rund 1.310 Dollar. Bei 225 Milliarden Dollar Bewertung bleibt der Hebel begrenzt, und deshalb sucht ein Teil des Kapitals dasselbe Muster dort, wo die Bewertung noch winzig ist.

Was die Ethereum News nicht zeigen: Pepeto ($PEPETO) folgt dem Signal der Wale früher

Die Wale bei Ethereum handeln vor dem Katalysator und nicht danach. Dasselbe Verhalten zeigt sich derzeit an einer viel früheren Stelle des Marktes. Dort geht es nicht um Milliardenbewertungen, sondern um einen Einstieg vor dem ersten Handelstag.

Der Kursrückgang verunsicherte die kleineren Halter, doch die tieferen Zahlen im Kryptomarkt wachsen weiter, und ein Presale hat diese Angst in Zufluss verwandelt. Pepeto sammelte mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets ein, die die Gelegenheit erkannten, bevor der breite Markt reagierte. Der Gründer, der den ursprünglichen Pepe Coin geschaffen und ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar getragen hat, baut dieses Projekt anders auf. Kapital, das in einer schwachen Woche ankommt, spricht für echte Überzeugung.

Pepeto betreibt ein laufendes Handelszentrum, in dem jeder Tausch ohne Kosten und ohne versteckte Gebühren zwischen Auftrag und Ausführung läuft. Ein Vertragsprüfer scannt jeden Token, bevor ein Handel zustande kommt, und hält das Kapital von den Betrugsfällen fern, die Anleger monatlich Millionen kosten. Eine Cross-Chain-Verbindung koppelt die Blockchains und bewegt Token in einem einzigen Schritt ohne weitere Gebühren.

Ein früherer Binance-Fachmann im Team kennt die Mechanik, die am Tag eines Listings die erste Kerze antreibt. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den vollständigen Code aller Verträge geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf startete. Der Einstieg steht bei 0,000000188 Dollar und damit auf einem Niveau, das der erste Handelstag kaum halten wird.

Die 420 Billionen Token liegen in derselben Angebotsstruktur, die der ursprüngliche Pepe Coin hatte, als er über Milliarden an Wert hinauswuchs. Die Wallets, die jetzt einsteigen, folgen demselben Signal, das die ETH-Wale gerade gesendet haben, nämlich vor dem Katalysator zu handeln. Die großen Halter laden zuerst, und der Presale von Pepeto erzählt dieselbe Geschichte in einer früheren Phase mit mehr Raum nach oben.

Fazit zu ETH und zum Presale von Pepeto

Die Ethereum News zeigen starke Nachfrage und Halter, die ihre Bestände ausbauen. Bei 225 Milliarden Dollar Bewertung schloss sich das Fenster für große ETH-Gewinne allerdings vor Jahren. Diese Bewegung lebt heute in Presale-Einstiegen mit laufenden Werkzeugen, die noch offen sind, bevor ein Listing den Boden setzt. Pepeto hat bereits 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die sich vor dem breiten Markt positionierten. Wer aus kleinen Einstiegen große Positionen machte, handelte immer im offenen Fenster. Der Presale zeigt heute denselben Einstieg, der mit dem Listing verschwindet, und wer jetzt handelt, wählt das Timing, das die Wale gerade vormachen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Projekten im Jahr 2026?

Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins startete Pepeto mit von SolidProof verifizierten Verträgen, einem laufenden Handelszentrum und einem kommenden Binance-Listing, bei dem der Presale-Preis in den Kurs am offenen Markt übergeht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg bis dahin.