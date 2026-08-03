Der Goldpreis forciert seine Bodenbildung. Ein Anstieg in den kommenden Wochen sollte unter anderem auch unter saisonalen Aspekten nicht überraschen. Noch spannender ist die aktuelle Situation bei Kupfer. Der Kupferpreis (COMEX) hat die jüngste Schwächephase offenkundig dazu genutzt, neue Kraft zu sammeln. Hier könnte ein Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch unmittelbar bevorstehen.In der aktuellen Situation drängen entsprechend die Aktien von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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