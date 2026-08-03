Der Goldpreis ist zum Wochenstart gestiegen, obwohl die geopolitische Unsicherheit etwas nachgelassen hat. Unterstützung liefern ein schwächerer US-Dollar und sinkende Renditen am amerikanischen Anleihemarkt. Für die weitere Entwicklung rücken nun Konjunkturdaten und Zinserwartungen in den Mittelpunkt.Gold startet fester in die Woche Die New Yorker Gold-Futures stiegen im frühen europäischen Handel um 0,2 Prozent auf 4.113,92 US-Dollar je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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