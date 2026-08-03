2024 wurde der Kult-Messenger ICQ eingestellt. Jetzt kommt mit ICQ Reborn eine Neuauflage samt Uh-oh-Sound, aber mit einem großen Manko. So kannst du sie nutzen. Das vorerst letzte Uh-oh ertönte am 26. Juni 2024. ICQ wurde endgültig eingestellt, nachdem der Messenger über Jahrzehnte als populäre Plattform für den digitalen Austausch gedient hatte. Gerade Anfang der 2000er Jahre konnte der Instant Messenger, nach der Übernahme durch AOL, enorm viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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