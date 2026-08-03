DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im Juli Stärke

Der deutsche Industriesektor ist vielversprechend in die zweite Jahreshälfte gestartet. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 52,2 von 50,3 Punkten. Schon in erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,2 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Preisdruck ließ etwas nach. Beide Inflationsraten - Einkaufs- und Verkaufspreise - haben sich weiter von ihren jüngsten Höchstständen entfernt. Dennoch stehen die Lieferketten nach wie vor unter Druck.

S&P Global: Eurozone-Industrie gewinnt im Juli an Dynamik

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat im Juli an Schwung gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 51,9 (Vormonat: 51,4) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 52,0 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Schweizer Inflation sinkt trotz Erholung der Ölpreise erneut

Die Schweizer Inflation ist im Juli trotz einer Erholung der globalen Energiepreise gesunken. Diese Entwicklung erfolgte nach einem Wiederaufflammen des Konflikts im Nahen Osten, der die Inflation in anderen Teilen Europas in die Höhe getrieben hat. Die jährliche Inflationsrate lag bei 0,4 Prozent, nach 0,5 Prozent im Juni, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit März. Laut BFS sei der Rückgang im Vormonatsvergleich auf niedrigere Preise für Flugreisen, Diesel und Benzin zurückzuführen, obwohl die Preise für Heizöl gestiegen seien.

Golfstaaten drängten Trump zur Diplomatie

US-Präsident Donald Trump hat von einem neuen Angriff auf den Iran abgesehen, da Vermittler neue Fortschritte bei einem Plan zur Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus erzielten und einige Golfstaaten den Präsidenten dazu drängten, den Dialog mit Teheran fortzusetzen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Trumps plötzliche Ankündigung in den sozialen Medien, die am frühen Sonntag im Nahen Osten veröffentlicht wurde und in der er mitteilte, er habe die Angriffe abgesagt, entschärfte die Spannungen zwischen den USA und dem Iran - zumindest vorläufig.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli 49,8 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni war 51,2

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 51,3

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 52,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni bei 52,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 51,9 - S&P Global

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni war 52,5 - S&P Global

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 52,8 - S&P Global

DJG/DJN/apo

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August 03, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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