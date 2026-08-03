Die Stabilus-Aktie kämpft sich aus dem Tief. Nach dem Rekordtief von 13,18 € im Juli legte das Papier am Montag um 5,4 Prozent auf 15,16 € zu und testet damit die 21-Tage-Linie bei rund 15,06 €. Eine charttechnisch wichtige Marke. Wer darüber bleibt, hat zumindest kurzfristig wieder etwas Luft. Schwächeres Quartal, aber stabile Marge Im dritten Quartal lief es beim Gasdruckfeder-Spezialisten nicht rund. Der Umsatz gab nach, hauptverantwortlich dafür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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