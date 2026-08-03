Bitcoin bleibt charttechnisch angeschlagen. Mit dem Bruch einer wichtigen Unterstützung hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt. Gelingt den Bullen keine schnelle Gegenbewegung, könnte der Bereich um 60.000 US$ erneut in den Fokus rücken. Wichtige Unterstützung wurde unterschritten Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Tage hat Bitcoin eine wichtige Unterstützung verlassen. Besonders kritisch ist dabei der Bruch des Point ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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