Microsoft hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und damit eine kräftige Erholung der Aktie ausgelöst. Der Kurs ist inzwischen bis an den Widerstandsbereich bei rund 480 US$ gelaufen. Gelingt dort der Ausbruch, wäre der Weg zur nächsten größeren Kurszone frei. Cloud und KI treiben Microsoft weiter an Microsoft erzielte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von 90 Milliarden US$. Gegenüber dem Vorjahr entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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