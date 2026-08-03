SpaceX hat seit dem Rekordhoch brutal an Wert verloren. Jetzt müssen Starlink, xAI und die ersten Quartalszahlen als Börsenkonzern liefern, während eine gewaltige Aktienfreigabe zusätzlichen Druck erzeugt. SpaceX legt am Dienstag, den 4. August, nach Börsenschluss seine Zahlen für das 2. Quartal vor. Der Börsenwert liegt bei rund 1,4 Billionen US-Dollar. Vor wenigen Wochen waren es noch drei Billionen US-Dollar. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Die Prognosen liegen weit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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