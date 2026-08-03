Hannover (ots) -Burger essen, Eis schlecken, Tretboot fahren, Füße ins Wasser halten oder auf der Kinderwiese toben: Das Maschseefest bietet auch in der letzten Ferienwoche jede Menge Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Familientag.Ein besonderer Anlaufpunkt für Familien ist die Kinderwiese an der Heinz-von-Heiden-Arena. Mittwochs sowie von Freitag bis Sonntag gibt es dort jeweils von 14 bis 19 Uhr ein kostenloses Spiel- und Mitmachprogramm, dann stehen Basteln, Klettern, Spielen, Hüpfen und Toben stehen auf dem Programm. Dazu kommen wechselnde Aktionen und Attraktionen, die für Unterhaltung bei kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern sorgen.Die Xie-Xie Freizeit- und Erlebnispädagogik für Kinder lädt täglich zum Basteln, Kinderschminken und Gestalten kleiner Mitbringsel ein. Wer Lieblingsort oder Lieblingsaktion auf dem Maschseefest verewigen möchte, kann dies zusammen mit dem Xie-Xie-Team auf einer bunten Girlande tun, die bereits mit vielen Beiträgen beschriftet ist.Von Freitag, 7. August bis Sonntag, 9. August wird es auf der Kinderwiese auch noch einmal sportlich, dann steht unter anderem die Kinder-Olympiade des Turn-Klubb zu Hannover (TKH) auf dem Programm. Die next talents sorgen zudem mit verschiedenen Basketballstationen für zusätzliche Action und die enercity AG hat eine Hüpfburg im Gepäck. Hannover 96 bringt Maskottchen Eddie mit, während der Erlebnis-Zoo Hannover mit dem Walk-Act Tatzi und kleinen Aktionen vorbeischaut. Die Upcyclingbörse Hannover ist ebenfalls wieder dabei und verbindet Spiele zur Abfallvermeidung mit einem spielerischen Einblick in den Beruf des Tischlers, bei Pfasaninstruments dreht sich hingegen alles um Musik.Am Samstag kommt außerdem die Johanniter-Unfall-Hilfe mit einem echten Rettungswagen vorbei. Beim Erkunden des Fahrzeugs lernen Kinder spielerisch erste Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen.Zum Abschluss des Maschseefests am Sonntag gibt es noch einmal ein besonderes Highlight: Die Preisverleihung des Glocksee Waste Awards, bei der das Thema Nachhaltigkeit auf unterhaltsame Weise in den Mittelpunkt rückt.Für die Eltern ist auf der Kinderwiese selbstverständlich gesorgt: Am Kaffeerad gibt es frisch zubereitete Kaffeespezialitäten für eine kleine Auszeit zwischendurch. Gleichzeitig können sich alle Maschseefest-Gäste auf der Kinderwiese kostenlos mit Trinkwasser versorgen.Auch die Maschseepiraten sind in der letzten Ferienwoche nochmal unterwegs: am Dienstag und Donnerstag stechen sie in See und nehmen kleine Abenteurerinnen und Abenteurer mit auf eine spannende Tour über den Maschsee und sorgen mit Seemannsmusik und Piratenliedern für gute Laune. Tickets gibt es online (https://ticket2go.de/ticketgate/schiff-ahoi-mit-den-maschseepiraten-arthur-menge-ufer-hannover-28-07-2026-5620).Wenn Hannover plötzlich ganz klein wird, dann sitzt man im Maschsee-Riesenrad by Rossmann. Die Fahrt in der geschlossenen Gondel geht bis auf 38 Meter Höhe und eröffnet einen beeindruckenden Blick über den Maschsee und das bunte Festgelände. Ein kleines Abenteuer mit großem Ausblick - und ein Höhenflug für die ganze Familie. Die Fahrt kostet 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder unter zehn Jahren.Besondere Momente lassen sich auch abseits des Kinderprogramms erleben: Einer davon ist das Fackelschwimmen am 8. August. Dann verwandeln mehr als 100 Taucher*innen Hannovers Maschsee in ein stimmungsvolles Lichtermeer - und vielleicht darf an diesem Abend auch bei den kleinen Gästen die Schlafenszeit ein wenig nach hinten verschoben werden.Mehr Informationen finden Sie unter www.maschseefest.dePressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing und Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 12345-140presse@visit-hannover.comOriginal-Content von: Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171861/6326415