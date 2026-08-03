Krypto News zum Augustauftakt schieben XRP zurück über 1,08 Dollar

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Die Krypto News vom 2. August 2026 drehen die Stimmung. Der Gesamtmarkt liegt bei rund 2,2 Billionen Dollar und damit gut ein halbes Prozent im Plus, nachdem die Spannungen um Iran nachgelassen haben. XRP zieht im selben Zeitraum etwa zwei Prozent an und steht wieder bei 1,08 Dollar, nach einem Rutsch auf 1,05 Dollar. Trägt diese Erholung weiter, oder verpufft sie wie schon mehrfach im Juli? Die Antwort darauf steht nicht im Chart, sondern in den Fondsdaten vom Monatsende.

Krypto News zu XRP zeigen Kapital, das sich von Bitcoin wegdreht

Der Gesamtmarkt kommt laut CoinGecko auf rund 2,2 Billionen Dollar, wobei Bitcoin einen Anteil von 56,7 Prozent hält und wieder oberhalb von 63.000 Dollar notiert. Der Juli endete für Bitcoin mit einem Plus von rund 7,5 Prozent, obwohl der letzte Handelstag noch einmal knapp drei Prozent kostete. Historisch gilt der August als schwacher Monat, denn in den vergangenen vier Jahren verlor Bitcoin in diesem Zeitraum im Schnitt zehn Prozent. Die Krypto News der letzten Stunden klingen deshalb besser, als die Statistik erwarten lässt.

Wie CoinGabbar berichtet, verließen am 31. Juli 265 Millionen Dollar die amerikanischen Bitcoin-Fonds, allein 123 Millionen Dollar davon aus dem Produkt von BlackRock. Die Ethereum-Fonds nahmen am selben Tag 9,03 Millionen Dollar auf. Bei XRP fiel der Tag klar positiv aus, mit 7,12 Millionen Dollar bei Bitwise und weiteren 576.520 Dollar bei Franklin Templeton. Drei Anlageklassen, drei Richtungen, und darin steckt die eigentliche Nachricht.

Die Krypto News zum Kurs bestätigen diese Trennlinie. XRP bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 1,05 und 1,083 Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 66 Milliarden Dollar auf Rang sechs. Für den Monat bleibt die Spanne dennoch eng, denn die Fonds nahmen im Juli insgesamt nur 27,29 Millionen Dollar auf. Selbst ein starker Sommer bringt bei dieser Größe kaum mehr als einen Aufschlag von wenigen Dutzend Prozent. Wer eine andere Rechnung sucht, landet bei Projekten vor ihrer ersten Notierung, und dort entscheidet jede Gebühr über das Ergebnis.

Die Krypto News zeigen die Rotation, Pepeto senkt ihre Kosten

Jede Gebühr, die ein Halter beim Handel zahlt, ist Geld, das nie wieder mitwächst. Bei mehr als 500 Millionen Krypto-Haltern weltweit summieren sich diese Kosten auf Milliarden pro Jahr.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto als Netzwerk aufgebaut, in dem PepetoSwap genau diesen Posten streicht und Halter ihre Token ohne Gebühren tauschen. Daneben prüft ein Risiko-Scorer den Vertrag, bevor überhaupt ein Dollar in einen Handel fließt. Die beiden Werkzeuge decken verschiedene Probleme ab und lösen sie nacheinander. PepetoSwap wickelt den Tausch ab, ohne den Anteil zu nehmen, den andere Plattformen bei jeder Order abziehen, und der Risiko-Scorer liest den Vertrag jedes Tokens, auf das ein Halter stößt, und zeigt Warnzeichen, bevor der Handel durchgeht. Das eine schützt den Gewinn, das andere schützt das Kapital.

Wallets, die diese Rechnung gemacht haben, haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingezahlt. Bevor der Vorverkauf startete, hat SolidProof den kompletten Code kontrolliert und bestätigt, weshalb der Einstieg auf geprüfter Technik und nicht auf Vertrauen beruht. Die Gesamtmenge bleibt fest bei 420 Billionen Token, und ein erwartetes Binance-Listing wartet voraus. Diese Notierung kann den Preis mit dem ersten Handelstag neu setzen, und die Projektseite von Pepeto ist die einzige Tür in den Vorverkauf, solange er offen bleibt.

Aktuell kostet der Token 0,000000188 Dollar, und die Notierung dürfte höher ansetzen, woraus der mögliche Ertrag für jede heutige Einzahlung entsteht. Damit ist Pepeto die Geschichte, die die Masse in diesem Zyklus noch nicht gefunden hat, und diese Stufe füllt sich schneller, je näher das Listing rückt.

Fazit

Die Krypto News haben sich gedreht, seit Bitcoin den Juli im Plus abschloss und XRP nun gegen die Statistik zulegt. Die letzte Stufe des Vorverkaufs war früher ausverkauft als geplant, und diese füllt sich, während Sie diesen Text lesen. Wer jetzt einsteigt, steht auf der Seite, die bei der Notierung kassiert, statt später den Chart zu sehen und den offenen Vorverkauf zu vermissen. Ist die Stufe geschlossen, bleibt nur noch der Preis am Handelsstart, und genau die Differenz dazwischen ist der Ertrag, den ein Einstieg heute mitnehmen kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News am 2. August 2026?

Der Gesamtmarkt legte gut ein halbes Prozent auf rund 2,2 Billionen Dollar zu, während XRP etwa zwei Prozent auf 1,08 Dollar stieg. Bitcoin-Fonds verloren am 31. Juli 265 Millionen Dollar.

Warum taucht Pepeto in den aktuellen Krypto News auf?

Pepeto verbindet die gebührenfreie Börse PepetoSwap mit einem Risiko-Scorer, geprüft von SolidProof, und steht vor einem erwarteten Binance-Listing. Den Einstieg gibt es ausschließlich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.