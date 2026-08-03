Die Adidas-Aktie hat am 3. August 2026 einen deutlichen Teil ihrer jüngsten Verluste aufgeholt. Im Xetra-Handel legte das DAX-Papier zeitweise mehr als 4 Prozent zu. Zuvor hatten enttäuschte Gewinnerwartungen und hohe Ausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft einen massiven Ausverkauf ausgelöst.Adidas-Aktie setzt sich an die DAX-Spitze Zum Wochenauftakt kehrten Anleger bei Adidas zurück. Die Aktie stieg am 3. August gegen 13.40 Uhr auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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