DAX Prognose für Freitag, 03.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.738 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index startet mit Aufnahme des Xetra Handels direkt durch. Es ging im Zuge der dynamischen Aufwärtsbewegung bis fast an das Allzeithoch, dass der Index nicht ganz erreicht. Er versuchte sich am Vormittag über die 25.900 Punkte-Marke zu schieben, hatte aber keinen Erfolg. Bis zum Nachmittag gab der DAX alle Tagesgewinne wieder ab. Es gelang den Bullen zwar am späten Nachmittag einen Entlastungsbewegung abzubilden, es gelang aber nicht mehr einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es zunächst moderat aufwärts, zum Handelsschluss hin gab der Index wieder nach. Der DAX ging bei 25.650 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Der DAX startet bei 25.905 Punkten und damit 255 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag in den vorbörslichen Handel.

Stundenchart und Vierstundenchart liefern aktuell ein bullisches Signal, solange der Index über der jeweiligen SMA20 bleibt.

Für das bullische Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 60% angesetzt, für das bearische Szenario von 40%.

Der DAX startet am Montag, den 03.08.2026, mit einem deutlichen Aufwärts-Gap in die neue Handelswoche. Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag zunächst bis knapp an sein Allzeithoch gestiegen war, die Gewinne anschließend aber wieder abgeben musste, hat sich das technische Bild im frühen Handel erneut aufgehellt. Die aktuelle DAX Prognose bleibt damit sowohl im Stundenchart als auch im Vierstundenchart bullisch.

Für den weiteren Tagesverlauf kommt es insbesondere darauf an, ob sich der DAX über 25.905 Punkten behaupten kann. Gelingt dies, rücken das bisherige Allzeithoch und anschließend die Marken oberhalb von 26.000 Punkten in den Fokus. Auf der Unterseite bilden die gleitenden Durchschnittslinien die wichtigsten Unterstützungen.

DAX aktuell: Rückblick auf den Freitagshandel

Der DAX war am Freitagmorgen bei 25.738 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit der Eröffnung des Xetra-Handels setzte unmittelbar eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis auf 25.896 Punkte und damit knapp unter sein bisheriges Allzeithoch führte. Mehrere Versuche, sich nachhaltig über die Marke von 25.900 Punkten zu schieben, blieben jedoch erfolglos.

Bis zum Nachmittag gab der DAX seine zwischenzeitlichen Tagesgewinne vollständig wieder ab. Den Bullen gelang am späten Nachmittag zwar eine Entlastungsbewegung, ein Xetra-Tagesgewinn konnte aber nicht mehr ausgewiesen werden. Nachbörslich setzte sich die Erholung zunächst moderat fort, bevor der Index zum Handelsschluss erneut etwas nachgab. Der DAX beendete den Tages- und Wochenhandel bei 25.650 Punkten....

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