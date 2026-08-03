Nach dem historischen Ausverkauf bei KI-Aktien und Halbleiterwerten steht der S&P 500 vor einer Richtungsentscheidung. Während viele Anleger bereits das Ende des Momentum-Trades ausrufen, hält Morgan Stanley entschieden dagegen. Chefstratege Michael Wilson sieht keinen Zusammenbruch der Rally, sondern vielmehr einen Führungswechsel: Statt Chip-Aktien sollen künftig Qualitätsunternehmen mit stabilen Gewinnen den Markt antreiben. Doch spricht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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