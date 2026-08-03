EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 13 Monaten bereits 96 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt
Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte - der größte Anstieg seit Juli 2025 -, was die sich verbessernden Fundamentaldaten des Kryptomarktes widerspiegelt
Bitmine hat in der vergangenen Woche 4,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft, was im Rahmen des zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 4 Milliarden US-Dollar genehmigt wurde
Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen
Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt
Bitmine hat 4.917.189 gestakte ETH, was einem Wert von 9,2 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.880 US-Dollar pro ETH entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger
Bitmine hält Anteile im Wert von 61 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen
Bitmine Krypto + Gesamtvermögen an liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren + "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,3 Milliarden US-Dollar, darunter 5,8 Millionen ETH-Token, liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere im Wert von insgesamt 173 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände
Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
NORWALK, Connecticut, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf das Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen, liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren sowie "Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 11,3 Milliarden US-Dollar belaufen.
Stand 2. August 2026, 16:00 Uhr ET, umfassten die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 5.797.813 ETH zu einem Kurs von 1.880 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 209 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 61 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 173 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.
"Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte (bzw. 25 Prozentpunkte). Dies ist die größte Outperformance seit Juli 2025, und wir glauben, dass sie die sich festigenden Fundamentaldaten der Kryptowährungen widerspiegelt. Im vergangenen Juli (2025) stieg der Kurs von ETH von 2.375 US-Dollar auf 4.057 US-Dollar bis Ende August", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine.
"Seit Bitmine am 30. Juni des vergangenen Jahres auf eine Ethereum-Treasury-Strategie umgestellt hat, folgte auf eine beträchtliche Outperformance von ETH gegenüber dem QQQ (monatlich) in der Regel, dass die Bitmine-Aktien im darauffolgenden Monat eine Outperformance gegenüber ETH erzielten. Daher hat Bitmine in der vergangenen Woche 4,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft, da das Managementteam von Bitmine die Bitmine-Aktien weiterhin als attraktiv bewertet ansieht", fuhr Lee fort.
"Der Rückkauf von 4,5 Millionen Aktien in der vergangenen Woche erhöht die Gesamtzahl unserer zurückgekauften Stammaktien auf über 16 Millionen. Dieser Rückkauf ist nach wie vor der größte, der jemals von einem Ethereum-, Bitcoin- oder Krypto-DAT (Digital Asset Treasury) durchgeführt wurde", fuhr Lee fort. Seit dem 1. Juli 2026 hat Bitmine im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar 16,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft.
"In der vergangenen Woche haben wir 10.399 ETH erworben. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.
Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: "ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."
Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das "Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.
Zum 2. August 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,2 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.880 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei einer Skalierung (wenn das ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird) beträgt die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung jährlich 291 Millionen US-Dollar (bei einer BMNR-Rendite von 2,67 % über 7 Tage)", erklärte Lee.
"Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 247 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,8 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,67 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.
Bitmines Krypto-Bestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von rund 57 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 698 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 31. Juli 2026) und belegte damit Platz 180 in den USA, hinter Schlumberger NV (Platz 179) und vor Marsh & McLennan (Platz 181) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).
Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:
Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/
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Informationen zu Bitmine
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03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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