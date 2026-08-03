In den USA kostet das Macbook Air jetzt 200 US-Dollar mehr. Auch in Deutschland haben die Preise deutlich angezogen. Trotzdem bleibt der beliebte Laptop Mangelware. Grund dafür ist die anhaltende Speicherkrise. Apple hat die Preise für das Macbook Air deutlich erhöht. Wer aktuell ein neues Gerät bestellt, muss nicht nur 1.299 Dollar zahlen - sondern auch mehrere Wochen auf die Lieferung warten. Händler:innen bezeichneten die Situation gegenüber Bloomberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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