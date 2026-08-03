Berlin (ots) -Marktstart der FRITZ!Box 5630Mit der FRITZ!Box 5630 erweitert FRITZ! sein Glasfaser-Portfolio um ein leistungsstarkes Basismodell, das platzsparendes Design mit modernem Wi-Fi 7 und einem integrierten Glasfasermodem verbindet. Mit Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s holt die kompakte FRITZ!Box das Maximum aus dem Glasfaseranschluss heraus. Ein 2,5 Gigabit-WAN/LAN-Port sowie 3 Gigabit-LAN-Ports sorgen für eine schnelle Anbindung per Kabel, intelligentes WLAN Mesh und Multi Link Operation für die beste drahtlose Verbindung. So werden datenintensive Anwendungen und viele vernetzte Geräte zuverlässig versorgt. Dank DECT-Basisstation sind Telefonie oder Smart-Home-Anwendungen via DECT ULE schnell und unkompliziert eingerichtet. Die FRITZ!Box 5630 (https://fritz.com/products/fritz-box-5630-20003150) ist ab sofort für 289 Euro (UVP) erhältlich.Starke Glasfaserpower, schnelle EinrichtungDie FRITZ!Box 5630 bietet hohe Glasfasergeschwindigkeiten und modernes Wi-Fi 7. Sie erreicht WLAN-Datenraten von bis zu 2.880 MBit/s auf 5 GHz und bis zu 688 MBit/s auf 2,4 GHz. Das Zero-Wait DFS prüft verfügbare 5-GHz-Kanäle bereits im Hintergrund und ermöglicht dadurch schnelle Kanalwechsel ohne lange Wartezeiten. Die leistungsstarke FRITZ!Box lässt sich direkt an GPON- und AON-Glasfaseranschlüssen oder über den 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port an einem Glasfasermodem (ONT) betreiben. Alternativ steht der Port als schneller LAN-Anschluss für Geräte im Heimnetz zur Verfügung. Die MyFRITZ!App führt Schritt für Schritt durch die unkomplizierte Einrichtung, die auch über einen Browser möglich ist. Beim Wechsel von einer vorhandenen FRITZ!Box übernimmt der Wechselassistent Einstellungen und Heimnetzgeräte komfortabel auf die neue FRITZ!Box 5630.FRITZ!Box-Modelle für alle Anforderungen am GlasfaseranschlussDie kompakte FRITZ!Box 5630 ergänzt das umfassende Glasfaser-Portfolio von FRITZ! um ein kompaktes Basismodell mit Wi-Fi 7. Die FRITZ!Box 5690 Pro erfüllt als Flaggschiff hohe Nutzeransprüche und hat Triband-WLAN und Zigbee für viele Smart-Home-Optionen an Bord. Die FRITZ!Box 5690 XGS ist für die schnellen 10G-Anschlüsse ausgelegt. Alle sind mit starkem Wi-Fi 7 und vielseitigen Vernetzungsmöglichkeiten ausgestattet und lassen sich bei Bedarf auch am Glasfasermodem (ONT) einsetzen.Energiesparsam und nachhaltig im HeimnetzZusätzlich zum bewährten FRITZ!OS-Energiesparmodus wurde bei der neuen Generation der Fiber-Kompaktklasse auch der Grundverbrauch weiter reduziert. Die FRITZ!Box 5630 vereint Router und Glasfasermodem in einem kompakten Gerät, sodass kein zusätzliches, separat mit Strom versorgtes Glasfasermodem (ONT) erforderlich ist. Die Herstellung in Europa, fünf Jahre Herstellergarantie sowie eine langfristige und kostenlose Updateunterstützung tragen ebenfalls zu einem nachhaltigen Produktkonzept bei.Produktinformationen im Detail- Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss- Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (2 x 2 Wi-Fi 7)- Zero-Wait DFS: schnelle Kanalwechsel ohne lange Wartezeiten für eine zuverlässige WLAN-Verbindung- WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen- 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)Smart Home über DECT ULE- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang und mehr- Ab sofort zum Preis von 289 EUR (UVP) erhältlichZur Pressemeldung (http://about.fritz.com/presse/presseinformationen/2026/08/handliche-fritzbox-5630-mit-starker-wi-fi-7-power-fuer-glasfaseranschluesse-jetzt-erhaeltlich)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6326461